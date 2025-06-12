İmamoğlu ve Avukatları Duruşmaya Katılmayacak

DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

23 Mart itibarıyla Silivri’de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, “yargı görevini yapan bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamaları nedeniyle yarın hakim karşısına çıkması bekleniyordu. Ancak son dakika bilgisine göre İmamoğlu ve avukatları, duruşmanın Çağlayan’dan Silivri’ye alınmasını “hukuka aykırı usul” olarak değerlendirip duruşmaya katılmayacaklarını duyurdu. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu hakkında, soruşturmalarda yaşanan hukuksuzlukları dile getirmesi nedeniyle açılan davanın yarınki ilk duruşması hukuka aykırı usullerle Silivri’ye alındığı için İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmayacaktır.”

TEPKİ AMAÇLI KATILMAMA KARARI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İmamoğlu ve ekibinin yarınki duruşmaya katılmayacaklarını belirtti. Duruşmaya katılmama kararının nedenini tepki olarak açıkladı. Ayrıca yarın yapılması planlanan Çağlayan’daki destek buluşmasının da iptal edildiğini ifade etti. Çelik’in açıklaması şu şekilde oldu: “Uzun süredir türlü hukuksuzluk yaşıyoruz. Kişiye özel keyfi uygulamaların yeni örneği, Ekrem Başkanımızın 12 Haziran’da görülecek duruşma yerinin, 24 saat kala değiştirilmesi oldu. Ekrem Başkanımız ve avukatlarının ortak kararı bu keyfi uygulamaya tepki olarak duruşmaya katılmamak olmuştur. Bizler de bu kararın arkasında duracağız. Bu keyfiyeti meşrulaştırmamak adına duruşmaya katılmayacağız. Yarın Silivri’de yapılacak destek buluşması da bu kapsamda iptal edilmiştir.”

DAVANIN ARKA PLANI

Tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak tarihinde Saraçhane’de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamalarda bulunmuştu. İmamoğlu, Erdoğan’a hitaben “Sizde böyle maharetli bilirkişiler oldukça, siz de binlerce bilirkişi arasından, nokta atış S. bilirkişisini bulan yargı mensupları oldukça, bir davanın öncesinde ya da yürüyen sürecin öncesinde, heybenizde büyük turplar taşıdığınızı düşünebilirsiniz” sözlerini sarf etmişti.