İmamoğlu ve CHP’lilere Gözaltı Kararı Çıktı

GÖZALTILARLA İLGİLİ YENİ GELİŞMELER

CHP’deki para sayma görüntüleri ve “Kent uzlaşısı” soruşturmaları çerçevesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 106 şüpheli için gözaltı kararı alındı. Aramalara maruz kalan İmamoğlu, polis eşliğinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Ayrıca İstanbul Valiliği tarafından kent genelinde 4 gün süreyle tüm toplantı ve gösterilerin yasaklandığı bildirildi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da bulunuyor. Operasyonlar, Medya A.Ş. ve Kent Uzlaşısı konularıyla ilgili yürütülüyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

İmamoğlu’nun konutu çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. İmamoğlu, evindeki arama sonrası “Yılmayacağımı bilmenizi istiyorum” ifadeleriyle ilk açıklamasını yaptı. İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’un da gözaltına alındığını bildirilirken, operasyonun büyüklüğü ve içerdiği isimler dikkat çekiyor. Yaklaşık 100 kişinin gözaltına alınmasının yanı sıra, Medya A.Ş. ihaleleri ve terör soruşturmaları kapsamındaki iddialar da sorgulanıyor.

İDDİALAR VE POLİS AÇIKLAMALARI

Savcılığın açıklamasına göre, gözaltı işlemleri, iş dünyasından bazı kişileri para vermeye zorladıkları iddialarına dayanarak yapıldı. Sukukların, gizli kasalar ve usulsüz bağış toplama faaliyetleriyle ilgili detayları ortaya koyan müfettiş raporları, soruşturmanının temelini oluşturuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan ihalelerde usulsüzlükler olduğu belirtilirken, CHP’de yaşanan bu gelişmeler Türkiye kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

CAMİADA ÖNGÖRÜLEN YORUMLAR

Başsavcılık, İmamoğlu’nun anayasal düzeni ortadan kaldırmakla suçlandığına dair iddiaları yalanladı. Günaydın gazetesi ise, “Ekrem İmamoğlu’nun konutuna 20 araç dolusu kolluk kuvveti gelmiş durumda” bilgisini verdi. Ayrıca IBB Danışmanı Murat Ongun, gözaltına alınma sürecinde topluma seslenerek, bu durumun Ekrem İmamoğlu’nu desteklemeyi engellemeye yönelik bir çaba olduğunu ifade etti.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun evinde gözaltı işlemleri yapıldığını ve durumu yakından takip edeceğini açıkladı. Özer, gözaltına alınanların durumuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğini belirtti.