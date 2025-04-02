İmamoğlu ve Le Pen’in Yargı Süreci Karşılaştırması

İMAMOĞLU VE LE PEN ARASINDAKİ FARKLAR

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Fransa’nın ana muhalefet lideri Marine Le Pen’in yolsuzluk davalarını karşılaştıran bir makale yazdı. Selvi, İmamoğlu’nun Türkiye’de “siyasi mağdur” olarak algılandığını, Le Pen’in ise Fransa’da siyasi geleceğinin sona erdiğini ifade ediyor.

LE PEN’E 5 YIL SİYASİ YASAK

Paris Ceza Mahkemesi, Marine Le Pen’i kamu kaynaklarını zimmetine geçirmekten suçlu bularak ona 5 yıl süreyle siyasi yasak getirdi. Bu karar, Le Pen’in yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimine katılmasını engelliyor. Selvi, “Le Pen’in yolsuzluk davası kesinleşti, siyasi hayatı tehlikede.” şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

İMAMOĞLU’NUN DURUMU: TUTUKLU AMA KAHRAMAN

Selvi, İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde “yolsuzluk, rüşvet ve irtikap” suçlamalarından ötürü tutuklu olduğunu hatırlatıyor. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen İmamoğlu’nun yargılama neticesinde suçlu bulunması durumunda aday olamayacağına dikkat çekerken, diplomasının iptali kararının da yargıdan dönmemesi halinde İmamoğlu’nun bu süreçte adaylık şansını kaybedebileceğini ekliyor.

İMAMOĞLU MAĞDUR, LE PEN ŞANSSIZ

Selvi, iki siyasetçinin durumları arasındaki farklılıkları şu sözlerle özetliyor: “İmamoğlu, akçeli işlerden dolayı tutuklu ama kendi kitlesinde kahraman. Marine Le Pen ise yolsuzluktan cezası kesinleşmiş bir politikacı olarak şanssız. Fransa’da Chirac ve Sarkozy gibi isimler yolsuzluktan hapis alınca bitti. Le Pen, ‘Keşke Türkiye’de olsam’ diye iç çekiyordur.”