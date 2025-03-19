İmamoğlu: Yılmayacağımı Bilmenizi İstiyorum!

İMAMOĞLU’NUN DİPLOMASI İPTAL EDİLDİ

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmaya hazırlanan İBB Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması dün akşam iptal edildi. Bu sabah saatlerinde evine gelen polis ekipleri, İmamoğlu’nu gözaltına aldı ve konutunda arama yapıyor.

İMAMOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Gözaltına alınmadan önce kısa bir açıklama yapan İmamoğlu, kıyafetlerini giyindiği sırada “Üzülerek söylüyorum. Milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl, sevgili polislerimi bu kötülüğe alet ederek, 16 milyon İstanbullunun konutunun kapısına yüzlerce polis yığmıştır” dedi.

ZORBALIKLA MÜCADELE VURGUSU

İmamoğlu, “Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum, kendimi milletime emanet ediyorum. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim” diyerek durumu sert bir dille eleştirdi.