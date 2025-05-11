Ekonomi

IMF, Pakistan’a 1,4 Milyar Dolar Kredi

imf-pakistan-a-1-4-milyar-dolar-kredi

IMF’DEN PAKİSTAN’A YENİ KREDİ ONAYI

Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulu, Pakistan’a iklim dayanıklılığı fonu çerçevesinde 1,4 milyar dolarlık yeni kredi verilmesini onayladı. Bunun yanı sıra, mevcut 7 milyar dolarlık programın ilk incelemesi de tamamlandı ve yaklaşık 1 milyar dolarlık nakit dilimin serbest bırakılması kararı alındı. IMF’nin yaptığı açıklamada, “Pakistan’ın program kapsamındaki politika adımları, küresel zorluklara rağmen ekonomik istikrarın sağlanması ve güvenin yeniden tesisi açısından önemli ilerlemeler kaydetti” denildi.

TOPLAM ÖDEME MİKTARI ARTIK 2 MİLYAR DOLAR

Söz konusu incelemenin sonuçlanmasıyla birlikte, program çerçevesindeki toplam ödeme miktarı 2 milyar dolara çıktı. Ancak, iklim dayanıklılığı fonu kapsamında onaylanan krediden henüz bir ödeme gerçekleşmediği belirlendi.

ÖNEMLİ

Gündem

İSKİ Duyurdu: İstanbul Barajları Düşüşte

İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 79,93 olarak güncellendi, günlük su tüketimi ise 3 milyon 279 bin metreküp düzeyinde gerçekleşti.
Gündem

CUmHurBaşKanı ERDoğan’dan anneler günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü'nde annelere olan minnetini belirterek, onların haklarının ödenemeyeceğini vurguladı ve sağlık dolu, bereketli bir ömür diledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.