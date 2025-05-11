IMF, Pakistan’a 1,4 Milyar Dolar Kredi

IMF’DEN PAKİSTAN’A YENİ KREDİ ONAYI

Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulu, Pakistan’a iklim dayanıklılığı fonu çerçevesinde 1,4 milyar dolarlık yeni kredi verilmesini onayladı. Bunun yanı sıra, mevcut 7 milyar dolarlık programın ilk incelemesi de tamamlandı ve yaklaşık 1 milyar dolarlık nakit dilimin serbest bırakılması kararı alındı. IMF’nin yaptığı açıklamada, “Pakistan’ın program kapsamındaki politika adımları, küresel zorluklara rağmen ekonomik istikrarın sağlanması ve güvenin yeniden tesisi açısından önemli ilerlemeler kaydetti” denildi.

TOPLAM ÖDEME MİKTARI ARTIK 2 MİLYAR DOLAR

Söz konusu incelemenin sonuçlanmasıyla birlikte, program çerçevesindeki toplam ödeme miktarı 2 milyar dolara çıktı. Ancak, iklim dayanıklılığı fonu kapsamında onaylanan krediden henüz bir ödeme gerçekleşmediği belirlendi.