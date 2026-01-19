IMF Türkiye İçin Büyüme Tahminini Yükseltti

Uluslararası Para Fonu (IMF), ticaret politikalarındaki olumsuz gelişmelere rağmen, yapay zeka ve diğer teknolojik yatırımların artışı, mali destekler ve genel destekleyici finansal koşulların, küresel ekonomik büyüme tahminlerini olumlu yönde etkilediğini açıkladı. Fon, 2023 yılı için küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 3,1’den yüzde 3,3’e yükseltti. Küresel ekonominin 2026’da yüzde 3,3 oranında büyümesi bekleniyor.

KÜRESEL EKONOMİDE İSTİKRAR BELİRLİYOR

IMF’nin ocak ayı itibarıyla yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, “Küresel Ekonomi: Ayrışan Güçler Arasında İstikrarlı” başlığını taşıyor. Raporda, 2025 yılı için hedeflenen küresel ekonomik büyümenin yüzde 3,3 seviyesine ulaşacağı, 2026’da aynı seviyeyi koruyacağı ve 2027’de ise yüzde 3,2 olarak gerçekleşeceği vurgulandı. Ekim 2025’te yapılan tahminlerle karşılaştırıldığında, bu yıl için büyüme tahmininde 0,2 puanlık bir yukarı yönlü güncelleme yapıldığı ifade edildi. Ayrıca, 2027 yılı için büyüme tahmininde herhangi bir değişiklik yapılmadığı aktarıldı.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Raporda, dünya ekonomisindeki istikrarın, farklı güçlerin birbirini dengelemesinden kaynaklandığı belirtilerek, ticaret politikalarındaki olumsuz etkilerin, yapay zeka dahil teknolojik yatırımlar ve finansal desteklerle dengelendiği ifade edildi. 2025 yılı için tahmin edilen küresel enflasyon oranının yüzde 4,1’den 2026’da yüzde 3,8’e ve 2027’de yüzde 3,4’e düşmesi bekleniyor. Enflasyon tahminlerinin, geçen yılın Ekim ayındaki öngörülerle genel olarak uyumlu kaldığı, enflasyonun ABD’deki hedefe dönüş sürecinin diğer büyük ekonomilere kıyasla daha insani bir hızda devam edeceği ifade edildi.

RİSKLERİN ARTAN BELİRSİZLİĞİ

Raporda, görünümdeki risklerin aşağı yönlü bir eğilim gösterdiğine dikkat çekildi. Yapay zeka ile ilgili verimlilik artışı beklentilerinin, yatırım alanlarında azalmaya yol açabileceği ve ilgili sektörlerde ani piyasa düzeltmelerine sebep olabileceği kaydedildi. Bunun yanı sıra, ticaret gerilimlerinin yeniden tırmanmasıyla belirsizliklerin artabileceği ve bunun ekonomik faaliyet üzerinde daha fazla baskı oluşturabileceği vurgulandı. İç siyasi gerginliklerin veya jeopolitik tansiyonların da ortaya çıkabileceği, bu durumun finansal piyasalar üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği bildirildi.

YAPAY ZEKANIN EKONOMİYE ETKİSİ

IMF’nin raporunda, yüksek bütçe açıkları ve artan kamu borcunun uzun vadeli faiz oranları üzerinde baskı oluşturabileceği ifade edildi. Ancak olumlu senaryoda, ekonomik faaliyet yapay zeka yatırımlarıyla daha da güçlenebilir. Yapay zekanın hızla benimsenmesi durumunda verimlilik artışlarının yaşanabileceği ve bunun sürdürülebilir büyümeye dönüşebileceği bildirildi. Ayrıca, ticaret gerilimlerinde kalıcı bir yumuşamanın da ekonomik faaliyeti destekleyeceği kaydedildi.

TÜRKİYE’DE BÜYÜME BEKLENTİLERİ YÜKSELİYOR

Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl için büyüme tahmininin yüzde 4,2, gelecek yıl içinse yüzde 4,1 olarak öngörüldüğü ifade edildi. IMF, geçen yıl Ekim ayında yaptığı tahminlerde Türkiye’nin büyüme oranını yüzde 3,7 olarak belirlemişti. ABD ekonomisine yönelik büyüme beklentisi bu yıl için yüzde 2,1’den yüzde 2,4’e yükseltilirken, gelecek yıl için yüzde 2’de sabit kaldığı açıklandı. Euro Bölgesi için büyüme tahminleri de bu yıl için yüzde 1,2’den yüzde 1,3’e çıkarıldı, ancak gelecek yıl için yüzde 1,4’te korundu.

EURO BÖLGESİ VE DİĞER ÜLKELERDE BÜYÜME TAHMİNLERİ

Bölgedeki diğer ülkelerin büyüme tahminlerine bakıldığında, Almanya’nın bu yılki büyüme tahmini yüzde 0,9’dan yüzde 1,1’e yükseltilirken, gelecek yıl için yüzde 1,5’te tutuldu. Fransa’nın bu yılki büyüme beklentisi yüzde 0,9’dan yüzde 1’e, gelecekteki oranı ise yüzde 1,2 olarak sabit kaldı. İtalya için bu yılki tahmin yüzde 0,8’den yüzde 0,7’ye düşürülürken, gelecek yıl yüzde 0,6’dan yüzde 0,7’ye çıkartıldı. İspanya’nın büyüme tahminlerinde ise bu yıl için yüzde 2’den yüzde 2,3’e, gelecek yıl içinse yüzde 1,7’den yüzde 1,9’a artırma yapılmış durumda. İngiltere ekonomisi için bu yılki büyüme beklentisi yüzde 1,3 ve gelecek yıl için yüzde 1,5 olarak sabit kaldı. Japonya’nın büyüme tahmini de bu yıl için yüzde 0,6’dan yüzde 0,7’ye yükseltildi ve gelecek yıl için ise yüzde 0,6 olarak korundu.

GELİŞEN PİYASALARDAKİ BEKLENTİLER

Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki Çin ekonomisine ait büyüme tahminleri bu yıl için yüzde 4,2’den yüzde 4,5’e çıkarıldı, fakat gelecek yıl için yüzde 4,2’den yüzde 4’e düşürüldü. Hindistan ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini ise yüzde 6,2’den yüzde 6,4’e yükseltildi; gelecek yıl içinse yüzde 6,4’te sabit kalıyor. Raporda, Rusya ekonomisine ilişkin büyüme tahmini ise bu yıl için yüzde 1’den yüzde 0,8’e ve gelecek yıl için yüzde 1,1’den yüzde 1’e indirildiği belirtiliyor.