Erdoğan: Türkiye Artık Takip Edilen Bir Ülke

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanı 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Artık her platformda sözü geçen, ne diyeceği ve nasıl tavır alacağı merakla beklenen, takip eden değil, takip edilen bir Türkiye var” ifadelerini kullandı.

ANKARA’NIN YENİ YATIRIMLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta Ankaralıları selamlayarak, “Sevgili Ankaralılar, sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu yeni yatırımların Ankara’mıza, ülkemize ve sivil havacılık sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Erdoğan, Ulaştırma Bakanlığına ve projede emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti. “23 yıldır aziz milletin emanetini omuzlarımızda taşıdığımızın bilinciyle çalışıyoruz” şeklinde belirtti.

HAVA TRAFİĞİ BAŞARI GRAFİĞİ YÜKSELİYOR

Cumhurbaşkanı, eser ve hizmet siyasetiyle pek çok alanda önemli yatırımlar yapıldığını vurgulayarak, “Türkiye’yi hem bölgesinde hem de dünyada seçkin bir konuma ulaştırdık. Hayata geçirdiğimiz projelerle artık her platformda sözü geçen bir Türkiye var” dedi. Erdoğan, havacılık sektöründeki yoğun çabaları sürdürerek, ülkenin daha büyük hedeflere doğru emin adımlarla ilerleyeceğini ifade etti.

ÜLKEMİZİN HAVACILIK POTANSİYELİ

Erdoğan, Türkiye’nin konumunun avantajlarına dikkat çekerek, “2002’de 26 olan aktif havalimanı sayımızı, 2024’te Çukurova Uluslararası Havalimanı ile birlikte 58’e çıkardık” dedi. 2024 yılı itibarıyla yeni projelerle bu sayının 60’a yükseleceğini belirten Erdoğan, “Hava ulaştırma anlaşması yaptığımız ülke sayısını 81’den 175’e çıkararak Türkiye’yi en çok anlaşma bulunan ülke haline getirdik” ifadelerini kullandı.

GELİŞMİŞ HAVA AĞI HEDEFİ

Türkiye olarak uluslararası hava ulaşım anlaşması imzalamayı hedeflediklerini vurgulayan Erdoğan, “Dış hatlarda 356 noktaya ulaşarak yolcu sayımızı 2025 yılında 247 milyonu geçireceğiz” diyerek mevcut rakamları paylaştı. Esenboğa Havalimanı’nın 2024’te yıllık 12,9 milyon yolcuya ulaşmasını beklediklerini aktararak, bunun, havalimanı kapasitesinin artırılması gerekliliğini gösterdiğini öne sürdü.

YATIRIMLARIN TEMELİ KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ

Erdoğan, 298 milyon avroluk yatırımın devlet kasasından tek bir kuruş çıkmadan gerçekleştirildiğini belirtti. Elde edilen kira geliri ile kamu-özel iş birliği modelini başarılı bir şekilde uyguladıklarını ifade ederek, “Bu ülkenin kaynaklarını yine bu ülkenin vatandaşları için kullanıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı, toplumun tüm kesimlerine hitap ederek, hayırlı olsun dileklerini ve teşekkürü yinelediği konuşmasıyla kapanış yaptı. “Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla” diyerek katılımcılara sevgi ve saygılarını sundu.