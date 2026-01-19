IMF Türkiye İçin Büyüme Tahminini Artırdı

Uluslararası Para Fonu, ticaret politikalarında meydana gelen olumsuz gelişmelerin yapay zeka gibi alanlarda artan yatırımlarla dengelendiğini belirterek, bu yıl için küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 3,1’den yüzde 3,3’e yükseltti. Tahminlere göre, küresel ekonomi 2026’da yüzde 3,3 oranında büyüme gösterecek.

KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU YAYIMLANDI

IMF, “Küresel Ekonomi: Ayrışan Güçler Arasında İstikrarlı” başlıklı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nun ocak sayısını yayımladı. Raporda, 2025 yılında büyüme oranı yüzde 3,3 olarak öngörülürken, bu oranın 2026’da aynı seviyede kalacağı ve 2027’de ise yüzde 3,2’ye gerileyeceği kaydedildi. Mais raporda, bu yıl için küresel ekonomik büyüme tahmininin 0,2 puan yukarı yönde revize edildiği belirtildi. Ayrıca, 2027 yılı için büyüme tahmininde herhangi bir değişiklik olmadığı ifade edildi.

FİNANSAL KOŞULLAR VE YENİ YATIRIMLAR DENGELİYOR

Raporda, dünya ekonomisinin istikrarlı bir performans göstermesinin, ayrışan güçlerin dengelenmesinden kaynaklandığına vurgu yapıldı. Değişen ticaret politikalarının yarattığı olumsuz etkilerin, artan teknoloji yatırımları, mali destekler, pozitif finansal koşullar ve özel sektör uyum sağlama yeteneği ile dengeye ulaştığı ifade edildi. Küresel enflasyonun, 2025’te yüzde 4,1’den 2026’da yüzde 3,8’e ve 2027’de yüzde 3,4’e gerilemesinin beklendiği bildirildi.

RİSKLER VE BELİRSİZLİKLERİN ARTMA İHTİMALI

Yapay zeka alanında verimlilik beklentilerinin değerlendirilmesi, yatırımlarda azalmaya neden olabileceği gibi piyasalarda ani düzeltmelere de yol açabilir. Ayrıca, yeniden tırmanabilecek ticaret gerilimlerinin belirsizlik ortamını uzatıp ekonomik faaliyet üzerinde baskı yaratacağı vurgulandı. İç siyasi gerilimler ve jeopolitik tansiyonların çıkması durumunda, bunun finansal piyasalara ve emtia fiyatlarına etkisiyle küresel iktisadi belirsizliklerin artacağı ifade edildi.

YAPAY ZEKADA YATIRIMLAR ÖNE ÇIKIYOR

Raporda, yüksek bütçe açıkları ve artan kamu borcunun, uzun vadeli faiz oranları üzerinde baskı yapabileceği ve genel finansal koşulları olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Ancak, yapay zeka bağlantılı yatırımlarla ekonomik faaliyetin ivme kazanabileceği öngörülüyor. Yapay zekanın hızlı benimsenmesi, verimlilik artışlarına ve iş dinamizmine dönüşebilirse sürdürülebilir büyümeyi destekleyebilir; bu sürecin ticaret gerilimlerinin kalıcı olarak azalması ile de desteklenmesi bekleniyor.

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YUKARI YÖNLÜ REVİZYON

Rapor, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4,2 ve gelecek yıl ise yüzde 4,1 büyüyeceğini öngörmektedir. Geçen yıl ekim ayında yapılan tahminlerde, Türkiye’nin büyüme oranı her iki yıl için yüzde 3,7 olarak belirlenmişti. Ayrıca, ABD ekonomisi için büyüme tahmini bu yıl yüzde 2,1’den yüzde 2,4’e çıkarılmışken, gelecek yıl için ise yüzde 2,1’den yüzde 2’ye indirilmiştir. Euro Bölgesi için büyüme tahmini ise bu yıl için yüzde 1,2’den yüzde 1,3’e yükseltilmiştir.

Almanya’nın büyüme tahmini bu yıl için yüzde 0,9’dan yüzde 1,1’e çıkarılmışken, gelecek yıl için yüzde 1,5’ta tutuldu. Fransa için büyüme beklentisi yüzde 0,9’dan yüzde 1’e yükseltilirken, gelecek yıl için yüzde 1,2 olarak korundu. İtalya’nın büyüme tahmini yüzde 0,8’den yüzde 0,7’ye düşürülmüşse de gelecek yıl için yüzde 0,6’dan yüzde 0,7’ye artırıldığı açıklandı. İspanya için bu yıl beklenti yüzde 2’den yüzde 2,3’e, gelecek yıl için ise yüzde 1,7’den yüzde 1,9’a yükseltildi.

DÜNYA EKONOMİSİNDE GENEL GÖRÜNÜM

İngiltere’nin büyüme tahmini bu yıl için yüzde 1,3, gelecek yıl için ise yüzde 1,5 olarak bırakılırken, Japonya’nın büyüme tahmini ise bu yıl için yüzde 0,6’dan yüzde 0,7’ye çıkarıldı ve gelecek yıl için yüzde 0,6’da tutuldu. Yenilikçi piyasalarda, Çin ekonomisinin büyüme beklentisi bu yıl için yüzde 4,2’den yüzde 4,5’e yükseltilirken, gelecek yıl için ise yüzde 4,2’den yüzde 4’e düşmüş durumda. Hindistan’ın büyüme tahmini ise yüzde 6,2’den yüzde 6,4’e yükseltilirken, bu ülke için gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 6,4 olarak korundu. Rusya’nın büyüme tahmini ise bu yıl için yüzde 1’den yüzde 0,8’e indirilirken, gelecek yıl için ise yüzde 1,1’den yüzde 1’e düşürüldü.