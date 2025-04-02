Immobile, Sezon Sonunda Beşiktaş’tan Ayrılıyor

CİRO IMMOBILE’IN BEŞİKTAŞ MACERASI SONLANIYOR

Beşiktaş, sezon başında Lazio’dan transfer ettiği Ciro Immobile ile beklenen performansı alamadı. Siyah-beyazlı ekipte ilk ayrılıklar kesinleşti; İtalyan golcü sezon sonu takımdan ayrılmak için hazırlanıyor.

DÜŞÜK PERFORMANS VE ELEŞTİRİLER

Toplamda 33 karşılaşmada 15 gol ve 3 asist üreten 35 yaşındaki santrafor, son zamanlarda gösterdiği düşük performansla dikkat çekiyor. Eleştirilerin hedefi haline gelen Immobile, yıllık 6 milyon Euro’luk ücreti ve 1 yıllık kontratıyla dikkat çekiyor. Ancak bugüne kadar sağladığı katkı ile taraftarları tatmin edemedi.

Milliyet’in haberine göre, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer hücum hattını revize etmeyi düşünüyor. Yüksek maliyeti ve yaşı nedeniyle Immobile’nin takımdan gönderilmesi planlanıyor. Bu ayrılıkla birlikte Beşiktaş, maaş yükünden kurtulmayı hedefliyor.

YENİ MACERA ARAYIŞI

Beşiktaş’ta istediğini bulamayan Immobile de ayrılığa sıcak bakıyor. En az bir sezon daha futbol oynamayı planlayan İtalyan oyuncu, karşılıklı anlaşmayla yeni bir başlangıç düşüncesinde.