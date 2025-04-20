“İmralı Heyetine Yeni İsim Gelmeyecek”

Sırrı Süreyya Önder’in Sağlık Durumu

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda acil olarak Şişli Nightingale Hastanesi’ne kaldırılan Sırrı Süreyya Önder, burada 12 saat süren riskli bir ameliyata alındı. Önder’in tedavisi devam ediyor ve 5 gün boyunca uyutulması bekleniyor. Bu süreçte İmralı heyetinde yerinin bir başka partiliye verileceği yönünde iddialar gündeme geldi.

DEM Parti’den Açıklama

DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaparak, basında yer alan İmralı heyetine ilişkin spekülasyonlara açıklık getirdi. Parti, Önder’in “kısa sürede iyileşip kaldığı yerden devam edeceğine” inandıklarını belirtti. “Hastanedeki yoğun bakım tedavisi sürüyor. Partimiz bütün kurullarıyla hastanede umutlu bekleyişini sürdürüyor” denildi.

Yeni İsim İddiaları Yalanlandı

Açıklamada, Önder’in İmralı heyetinde olmayacağına dair iddialar da yalanlandı. DEM Parti, “Bu konuda partimiz kamuoyu hassasiyet gösterirken, gerçek bilgilere dayanmayan spekülatif haberler yayılmaktadır. Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir. Önceliğimiz, üyemiz Sırrı Süreyya Önder’in sağlığıdır.” ifadelerine yer verdi.

Görüşme Bilgisi

DEM Parti, Önder’in rahatsızlığı nedeniyle ertelenen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapılacak görüşme hakkında da bilgi verdi. “Adalet Bakanı ile görüşme, Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu ve Pervin Buldan’ın hastanede bulunması nedeniyle Grup Başkanvekillerimiz Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit tarafından yapılacaktır.” şeklinde belirtildi.