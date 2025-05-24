“İmza Toplayanlar Hain Değil!”

FENERBAHÇE CAMİASINDAKI GERGİNLİK DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe’de şampiyonluğun Galatasaray’a kaptırılmasıyla birlikte yaşanan gerginlik dinmek bilmiyor. Sarı-lacivertli camiada olağanüstü seçimli genel kurul tartışmaları alevlenirken, efsane başkan Aziz Yıldırım ile mevcut başkan Ali Koç arasında yapılan kritik zirvenin detayları gün yüzüne çıktı. Yıldırım’ın Koç’a verdiği tavsiyeler ve dikkat çekici sözler, Fenerbahçe gündeminde büyük bir yankı uyandırdı. İşte o tarihi görüşmenin tüm ayrıntıları.

AZİZ YILDIRIM’DAN ALİ KOÇ’A ÖNEMLİ UYARI

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, geçtiğimiz gün gerçekleşen buluşmada Aziz Yıldırım, Ali Koç’a hem sitem etti hem de yön gösterdi. Koç’un olağanüstü seçimli genel kurulu Eylül 2025’e erteleme kararına camiadaki eleştirileri gündeme getiren Yıldırım, imza toplayan kongre üyeleri için kullanılan dil ve üsluba da tepki gösterdi. Yıldırım’ın Koç’a şu sözleri söylediği öğrenildi: “İmza toplanarak giden başkan olma! Bir an önce seçime git, güvenoyu al. İmza verenler de Fenerbahçeli. Kimsenin onları hain gibi göstermeye hakkı yok. Bu demokratik bir hak!” Efsane başkan, Koç’un imza sürecine dair yaptığı “Fenerbahçe geleneklerinde olmayan bir yöntem” şeklindeki açıklamalarına da atıfta bulunarak, bu sürecin camiayı bölmemesi gerektiğini vurguladı.