“İmzanızı Soldan Sağa Atmayın: EGM’den Uyarı”

DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİNDE EN ÇOK KULLANILAN YÖNTEM: BOŞ SENETE İMZA ATMA

Dolandırıcılık yöntemleri sürekli değişse de bazı klasik yöntemler hala etkili oluyor. Kargo teslimatı sırasında boş senetlere imza attırma yöntemi, en sık karşılaşılan dolandırıcılık yöntemlerinden biri. Dolandırıcılar, teslim kağıdının altına senet yerleştirip imza alanını keserek “pencere” yöntemiyle vatandaşları kandırıyor. Bir diğer yaygın yöntem ise taklit imza kullanımı. Emniyet yetkilileri, bu konuda vatandaşları uyarıyor.

İMZA GÜVENLİĞİ İÇİN İSİM VE SOYİSİM KULLANILMALI

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Belge İnceleme Uzmanı Komiser Berkan Kuş, imza güvenliği konusunda önemli açıklamalarda bulundu. “Basit imzalar kolay taklit edilir. İsim ve soyadı içeren, karmaşık imzalar mağduriyeti azaltır.” diyen Kuş, en çok çek ve senet sahteciliği şikayetleri aldıklarını belirtti. İmzaların karalama şeklinde değil, isim ve soyadından oluşması gerektiğini vurguladı.

HER YERE AYNI İMZA VE AYNI KALEM KULLANIN

Kuş, vatandaşlardan her belgeye aynı imzayı atmalarını ve mümkünse aynı imza kalemini kullanmalarını istedi. “Çek ve senetlerde meblağ kısmını hem rakamla hem yazıyla doldurup kapama çizgilerini meblağa bitişik yapın. Bu, dolandırıcılığı önlemeye yardımcı olur.” şeklinde uyarıda bulundu.

BOŞ KAĞIDA İMZA ATMAYIN, İMZAYI TAŞIRARAK ATIN

Boş kağıtlara imza atılmaması gerektiğini belirten Kuş, dolandırıcıların kargo tutanaklarını kullanarak altına senet yerleştirdiğini söyledi. “İmza atmanız istenen alanın dışına taşırarak imza atın. Bu, alttaki belgeye imzanızın geçmesini engeller ve masumiyetinizi kanıtlar.” diyerek vatandaşları uyardı.

İMZA ATARKEN BELGELERİ DİKKATLİCE İNCELEYİN

Kuş, imza atarken her belgenin dikkatlice incelenmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle kargo teslim tutanakları gibi belgelerde imza alanının kesilmiş olabileceğine dikkat çekti. Bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.