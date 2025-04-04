“İmzanızı Soldan Sağa Atmayın: EGM’den Uyarı”

DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİNDE İMZA TUZAKLARINA DİKKAT

Dolandırıcılık yöntemleri sürekli değişse de bazı klasik yöntemler hala etkili oluyor. Özellikle kargo teslimatları sırasında boş senetlere imza attırma yöntemi, dolandırıcıların en sık kullandığı taktiklerden biri. Kargo görevlileri, altına senet yerleştirdikleri ve üzerini imza alanına denk gelecek şekilde kesilmiş teslim kağıtlarını imzalatarak “pencere yöntemi” ile vatandaşları kandırıyor. Bir diğer yaygın yöntem ise taklit imza. Uzmanlar, bu tür dolandırıcılıklara karşı vatandaşları uyarıyor.

İMZA GÜVENLİĞİ İÇİN KRİTİK UYARILAR

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Belge İnceleme Uzmanı Komiser Berkan Kuş, imza güvenliği konusunda önemli açıklamalar yaptı. “Basit imzalar kolay taklit edilir. İsim ve soyadı içeren, karmaşık imzalar mağduriyeti azaltır.” diyen Kuş, özellikle çek ve senetlerdeki imza sahteciliğine dikkat çekti. İmzaların karalama şeklinde değil, isim ve soyadından oluşması gerektiğini vurguladı.

HER YERE AYNI İMZA VE KALEM KULLANIN

Kuş, vatandaşların her yerde aynı imzayı atması ve mümkünse aynı imza kalemini kullanması gerektiğini belirtti. “Çek ve senetlerde sonradan doldurma ya da tahrifat durumlarının önüne geçmek için muhakkak meblağların hem rakamla hem de yazıyla belirtilen kısımlarında kapama çizgilerinin meblağa bitişik olmasını bekliyoruz.” şeklinde konuşan Kuş, bu önlemlerin mağduriyetleri azaltacağını ifade etti.

BOŞ KAĞIDA İMZA ATMAYIN, İMZAYI TAŞIRARAK ATIN

Boş kağıtlara imza atılmaması gerektiğinin altını çizen Kuş, dolandırıcıların kargo tutanaklarının imza bölümünü keserek altına senet yerleştirebildiğini söyledi. İmza atılacak belgelerin dikkatlice incelenmesi gerektiğini vurgulayan Kuş, “Belirli bir alanın içine imza atmanızı isterse, muhakkak imzamızı o bölümden taşırarak atmakta fayda var. Çünkü taşırarak attığımızda imzamız alttaki belgeye geçmez. Bu da imzanın masumiyetini kanıtlamak açısından önemli.” dedi.

İMZA SAHTECİLİĞİNE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

Uzmanlar, imza sahteciliğine karşı alınabilecek önlemleri şöyle sıralıyor:

– Karmaşık ve isim-soyadı içeren imzalar kullanın.

– Her yerde aynı imzayı atın ve aynı kalemi tercih edin.

– Çek ve senetlerde meblağ yazarken kapama çizgilerini unutmayın.

– İmza atarken belgenin tamamını kontrol edin ve boş alan bırakmayın.

– İmzayı belirlenen alanın dışına taşırarak atın.

Bu önlemler, dolandırıcılık girişimlerine karşı korunmanızı sağlayabilir.