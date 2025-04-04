“İmzanızı Soldan Sağa Atmayın, Risk Büyük.”

DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİNDE KARGO PAKETİ TUZAĞI

Dolandırıcılık yöntemleri sürekli değişse de bazı klasik yöntemler hala etkili oluyor. Kargo teslimatı sırasında boş senetlere imza attırma yöntemi, en sık karşılaşılan dolandırıcılık tekniklerinden biri. Dolandırıcılar, teslim kağıdının altına senet yerleştirip üzerini imza alanına denk gelecek şekilde kesiyor. “Pencere” yöntemi olarak bilinen bu taktikle vatandaşların imzalarını ele geçiriyorlar. Bir diğer yaygın yöntem ise taklit imza.

UZMANLARDAN İMZA GÜVENLİĞİ UYARILARI

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Belge İnceleme Şube Müdürlüğü Belge İnceleme Uzmanı Komiser Berkan Kuş, vatandaşları belge sahteciliği ve imza güvenliği konusunda uyardı. “İMZALAR İSİM VE SOYİSİM ŞEKLİNDE OLMALI” diyen Kuş, “Basit imzalar kolay taklit edilir. İsim ve soyadı içeren, karmaşık imzalar mağduriyeti azaltır.” ifadelerini kullandı.

ÇEK VE SENETLERDE İMZA SAHTECİLİĞİNE DİKKAT

En çok çek ve senet üzerindeki imza sahteciliği vakalarıyla karşılaştıklarını belirten Kuş, imzaların karalama şeklinde değil, isim ve soyadından oluşması gerektiğini vurguladı.

HER YERE AYNI İMZAYI ATMAK ÖNEMLİ

Kuş, vatandaşların her yerde aynı imzayı kullanmasını ve mümkünse aynı kalemle atmasını önerdi. “Çek ve senetlerde sonradan doldurma ya da tahrifat durumlarının önüne geçmek için muhakkak meblağların hem rakamla hem yazıyla gösterilen kısımlarında kapama çizgilerinin meblağa bitişik olmasını bekliyoruz.” dedi.

BOŞ KAĞIDA İMZA ATMAYIN

Boş kağıda imza atılmaması gerektiğinin altını çizen Kuş, dolandırıcıların kargo teslim tutanaklarının imza bölümünü kesip altına senet yerleştirebildiğini söyledi.

İMZAYI TAŞIRARAK ATMAK GÜVENLİK SAĞLIYOR

Kuş, “Belirli bir alanın içine imza atmanız istenirse, imzayı o bölümden taşırarak atın. Böylece altta başka bir belge varsa imzanız oraya geçmez. Bu, imzanızın masumiyetini kanıtlamak açısından önemli.” diye ekledi.