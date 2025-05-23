İnan Kıraç Hastaneden Ayrıldı mı? Açıklama Var

KAÇIRILMA İDDİALARI YANITLANDI

Türkiye’nin tanınan iş insanlarından İnan Kıraç’ın, İstanbul Zeytinburnu’ndaki Koç Üniversitesi Hastanesi’nden kaçırıldığına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Hastane yönetimi, bu iddiaları yalanlayarak, Kıraç’ın hastaneden kendi isteğiyle ayrıldığını belirtti. Yapılan açıklamada, Kıraç’ın kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılmadığı ifade edildi.

HASTANEYDEN AÇIKLAMA

Koç Üniversitesi Hastanesi, olayla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Sayın İnan Kıraç, 21.05.2025 tarihinde vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır. 22.05.2025 tarihinde tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan Sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır.” Hastane, iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

AİLE İÇİ GERGİNLİKLER

İnan Kıraç, 2024 Aralık ayında Emine Alangoya ile evlenmesiyle gündeme gelmişti. Kıraç’ın kızı İpek Kıraç, babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını ileri sürerek, bu evliliğin iptali için İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi’ne başvurmuştu. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporda Kıraç’ın ileri derecede demans hastası olduğunu ve fiili ehliyetinin yerinde olmadığını belirterek vasi atanmasına karar vermişti. Avukat Atakan Yılmaz ve Mert Öztekin, Kıraç’a geçici vasi olarak atanmıştı. Bu süreçte, Emine Alangoya’nın Kıraç’ın sağlık kontrollerine engel olduğu iddiaları gündeme gelmişti. İstanbul Anadolu 2. Aile Mahkemesi, Alangoya’ya Kıraç’a ve konutuna 1 ay süreyle yaklaşmama kararı vermişti. Ancak iddialara göre, Alangoya’nın bu karardan kısa süre sonra Kıraç’ı hastaneden aldığı ve Yalova’ya götürdüğü belirtiliyor.

POLİS SORUŞTURMASI VE GÖZALTILAR

Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kıraç’ın bulunması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. CNN Türk muhabiri Merve Tokaz’ın aktardığına göre, Kıraç Vaniköy’deki evinde bulunurken, onu hastaneden götüren iki kişi, Ali Şenol ve Kamil, gözaltına alındı. İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, Kıraç’ın eski şoförünün kendisini kendi isteğiyle almış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti, ancak bu bilginin henüz doğrulanmadığını ifade etti.