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İnci Taneleri Dizisine Beklenen İsim Katıldı

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DENGELER DEĞİŞİYOR

Kanal D ekranlarında Perşembe akşamlarının en iddialı yapımlarından biri olan İnci Taneleri dizisinde her şey değişiyor. Seyircinin, dizinin ilerleyişine yönelik artan tepkileri devam ederken, dizi için beklenen bir gelişme meydana geldi. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi ünlü isimlerin yer aldığı İnci Taneleri dizisinde büyük bir sır nihayet gün yüzüne çıkıyor.

FERDA KARAKTERİ GİZEMİ

Dizinin hayranları, uzun zamandır merakla bekledikleri Ferda karakterinin kimliğini öğrenmek istiyor. İlgili kurgunun gelişimi ve karakterin ardındaki sırlar, izleyicinin dikkatini ve merakını artırıyor. İnci Taneleri dizisinde bu sır perdesinin kalkması, izleyici kitlesinde heyecan dalgası yaratıyor.

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