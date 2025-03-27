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İnci Taneleri Dizisine Şoke Eden Gelişme

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Bu sezon biteceği ve final yaparak ekranlara veda edeceği konuşulan İnci Taneleri dizisi hakkında gelen son bilgiler, dizinin hayranlarını şaşkınlığa sürüklüyor. Özellikle ikinci sezonda hikayenin yavaş ilerlemesinden şikayet eden izleyiciler, Ferda karakterini yeniden göremedi. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi yetenekli oyuncuların bir araya geldiği İnci Taneleri dizisinde beklenmedik bir olay yaşandı.

Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan yeni bölüm, adını duyurmaya devam ederken, Azem ve Dilber’in yakınlaşması seyircileri oldukça şaşırttı.

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