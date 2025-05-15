İnci Taneleri İçin Kanal D Kararları

İNCI TANELERİ YENİ SEZON ONAYI ALDI

İnci Taneleri, Kanal D ekranlarında her hafta izleyiciye heyecan yaşatmaya devam ediyor. Dizi, başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimler dizide rol alıyor. Sezon finaline giren İnci Taneleri, izleyicilere veda etti.

DİZİDEN BÜYÜK SÜRPRİZLER BEKLENİYOR

Sezon finali yapıp yapmadığı merak edilen dizinin, yeni sezon onayı aldığı ortaya çıktı. İzleyicilerin merakla beklediği yeni sezon, sürprizlerle dolu olacak. İnci Taneleri’nin takipçileri, gelecek bölümde nelerin yaşanacağını görmek için sabırsızlanıyor.