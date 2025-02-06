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‘İnci Taneleri’nde Büyük Sır Gün Yüzüne Çıkıyor

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BÜYÜK SIR NEDİR?

Karısını öldürmekle suçlanıp cezaevine giren edebiyat öğretmeni Azem’in hayatını anlatan İnci Taneleri’nde önemli bir dönüm noktası yaşanıyor. Azem’in geri kalan ailesini bir araya getirme çabasında, “büyük sır ne?” sorusu hala yanıt bulmuyor.

GİZEMLİ KADIN KİMDİR?

Yapılan araştırmalar Azem’in geçmişindeki gizemli bir kadının izini sürerken, bu kadının kimliği ve hikayesi merak ediliyor. Olayların gelişimi, sırların açığa çıkmasını ve Azem’in ailesinin durumunu derinden etkiliyor.

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