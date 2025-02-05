İnci Taneleri’nde Karısını Kim Öldürdü?

SIR PERDESİ ARALANIYOR

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi ‘İnci Taneleri’nde sır perdesi aralanıyor. İkinci sezonuyla da izleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin gizemi, ilk günden beri devam ediyor. Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Azem’in karısının katilinin kim olduğu, yeni bölümde ortaya çıkacak.

AÇIKLAMALAR YENİ MERAKLAR DOĞURUYOR

Yeni bölüm tanıtımında Azem Yücedağ’ın “Acı bir gerçeğin çıplak hikayesi. O korkunç gün kopan inci taneleri merdivenlerden aşağı düşmekte… Kahramanlar fedakarlık yapar, ben kendimi imha etmeye çalışıyorum.” sözleri, yeni bölüme dair soru işaretlerini artırıyor. Peki Azem Yücedağ’ın eşini kim öldürdü?

BÜYÜK SIR NEDİR?

Karısını öldürmekle suçlanan emekli edebiyat öğretmeni Azem’in hayatını konu alan İnci Taneleri, kritik bir evreye girdi. Azem’in ailesini yeniden bir araya getirme çabası içinde “büyük sır ne?” sorusu, şimdiye kadar cevapsız kaldı.

GİZEMLİ KADININ MÜCADELESİ

BKM imzalı yapım, her hafta izleyicileri ekrana kilitleyen yeni bölümleriyle yayında. Son bölümlerde, Azem’e ulaşmaya çalışan gizemli bir kadın dikkat çekiyor. Kadının şüpheli davranışları ve faili meçhul cinayetle bağlantısı belirsizliğini korurken, dizinin yeni bölümü için büyük bir merak doğuyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

İnci Taneleri’nin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan’ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimler yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor. İnci Taneleri her perşembe saat 20.00’de Kanal D’de izleyicilerle buluşuyor.