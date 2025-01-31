İnci Taneleri’nden Ferdi Tayfur’a Anlamlı Anma

DİZİ HEYECANLA DEVAM EDİYOR

Kanal D’nin izleyiciler tarafından beğenilen dizisi ‘İnci Taneleri’, heyecan dolu bir bölümle ekranlara geldi. Dizi, yakın zamanda aramızdan ayrılan ustalardan Ferdi Tayfur’u unutmadı. Bu bölümde, Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Azem’e sürpriz bir doğum günü partisi hazırlandı ve en anlamlı hediye Piraye’den geldi. Piraye, daha önceki bölümlerde Azem’in söylediği ‘Hatıran Yeter’ şarkısının bulunduğu Ferdi Tayfur’un ‘Hoşçakal’ albümünü ona hediye etti. Bölümün finalinde Azem, çocuklarına annelerinin ölümüyle ilgili gerçeği açıklamaya karar verdi. Peki, Azem bu gerçekleri anlatacak mı? Azem Yücedağ’ın eşini kim öldürdü? “Kesinlikle çocuklarından biri öldürdü!”

İnci Taneleri’nin yeni bölüm tanıtımı izleyicilerin merakını en üst seviyeye çıkardı. Azem Yücedağ’ın söyledikleri “Acı bir gerçeğin çıplak hikayesi. O korkunç gün kopan inci taneleri merdivenlerden aşağı düşmekte… Kahramanlar fedakarlık yapar, ben kendimi imha etmeye çalışıyorum. Bir zamanlar Azem Yücedağ diye bir adam vardı” izleyicilerde soru işaretleri yaratırken, Ayça’nın “Kesinlikle çocuklarından biri öldürdü!” sözü büyük bir etki bıraktı.

ADEM’E SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ

BKM imzası taşıyan yapımın son bölümünde Nergis, Azem için sürpriz bir doğum günü partisi organize etti ve herkesi davet etti. Pavyonda gerçekleştirilen ihtişamlı partide Azem, Dilber ve arkadaşlarının dansıyla karşılaştı ve büyük bir şaşkınlık yaşadı. İlk kez yüzü gülen Azem Hoca, Piraye ve dostlarını görünce derin bir mutluluk hissetti.

FERDİ TAYFUR’UN ANISINA HEDİYE

Dizideki sahneler arasında Ferdi Tayfur’a da yer verildi. Piraye, sanatçının ‘Hoşçakal’ adlı kasetini Azem’e hediye ederken “Hatıran Yeter’i ilk bu kasette söylemiş” dedi. Azem Hoca’nın mutluluğu gözlerinden okunuyordu; “Çok güzel bir hediye” ifadesiyle yanıt verdi. Sosyal medyada, bu sahne hakkında pek çok olumlu yoruma yer verildi.

AZEM’İN GEÇMİŞİYLE YÜZLEŞMESİ

Gizemli kadın Candan, Azem’in izini buldu ve onunla yüzleşmek için geldi. “Sen bu hayatta benim görmek istediğim en son insansın niye çıkıyorsun karşıma Hayatımı mahvettikten sonra?” sözleri, Candan’ın cinayetle bir bağlantısı olabileceği düşüncesini akıllara getirdi. Finalde, Azem çocuklarına annelerinin ölümüne dair gerçeği paylaşma kararı aldı.

GÜÇLÜ VE YETENEKLİ KADRO

‘İnci Taneleri’ dizisinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan’ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Bora Cengiz, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, Ümit Beste Kargın, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Ülkü Hilal Çiftçi, Orkuncan İzan ve Furkan Rıza Demirel yer alıyor. Projeyi Şenol Sönmez yönetiyor. ‘İnci Taneleri’ her perşembe günü saat 20.00’de Kanal D’de izleyicileriyle buluşuyor.