İncir Hırsızları Üreticileri Endişelendiriyor

TÜRKİYE’DE İNCİR HASADI BAŞLADI

Türkiye ekonomisine önemli katkı yapan ve ülke pazarının yüzde 80’ini karşılayan Aydın’da, incir hasadı süreci başladı. Üreticiler sabahlara erken saatlerde bahçelere inerek hem incir topluyor hem de bu meyveleri kaliteye göre seçiyor. Ancak bu yıl yaşanan kuraklık, bazı arazilerde verimi olumsuz etkiliyor.

kuraklık verimi etkiliyor

Germencik ilçesi Mursallı Mahallesi’nde incir üretimi yapan Tansel Önder, “Sezon sulanan arazilerde iyi ama sulanmayan yerlerde ciddi düşüş var. Ağaçlar kuruyor, kuraklık çok etkili. Mutlaka sulama yapılmalı” diye belirtiyor.

piyasa müdahalesi üreticiyi etkiliyor

Önder, geçen yılki fiyatların hala geçerli olmasının üreticileri zor durumda bıraktığını ifade ederek, “Herkesin makul seviyede para kazanması lazım. Piyasaya müdahale edilirse üretici bu işi sürdüremez. Fiyatlar geçen senenin en az yüzde 50 üzerinde olmalı” diyor. Devletin sağladığı hibe ve düşük faizli kredilere de teşekkür ediyor.

İNCİR HIRSIZLIĞI MEVCUT SORUN

Üreticilerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri ise incir hırsızları. Önder, “Buralarda çeteleşme var. Jandarma yakalıyor ama şüpheliler tutuksuz bırakılıyor ve ertesi gün geri geliyor. Bunun yasal zemine oturtulması gerekiyor” açıklamasını yapıyor.

geceleri nöbet tutuyorlar

Bahçelerde çalışan işçiler, alınan tüm önlemlere rağmen hırsızların önüne geçemediklerini vurguluyorlar. Ali Oral, “Geceleri bekçi bırakıyoruz, telleri kesip giriyorlar. Jandarma motorlarla dolaşıyor ama hırsızları her yerde görebiliyorsunuz” diyor. Zeycan Oral, işçilerin ve bekçilerin yorgun olmasına rağmen hırsızlar yüzünden rahat uyuyamadıklarını belirtiyor. “Sabah 6’da başlıyoruz, öğlen 2’de bırakıyoruz. Hırsızlar olmasa çok iyi olurdu” diye ekliyor.

kaliteye göre ayırma işlemi

Kurutma işlemi sırasında incirler kalite ve kuruluk durumuna göre seçiliyor. İşçilerden Menekşe Tufan, “Kurusunu alıyoruz, kalitesine göre gruplandırıyoruz. Birinci, ikinci diye ayırıyoruz. Sabah 6’da iş başı yapıyoruz, öğlen 2’de bırakıyoruz” ifadelerini kullanıyor.