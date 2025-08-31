İncir Hırsızları, Üreticileri Zorluyor

İNCİR HASADI BAŞLADI

Türkiye ekonomisinde önemli bir yer tutan Aydın’da incir hasadı başladı. Üreticiler, sabah erken saatlerde bahçelere inerek hem incir topluyor hem de ürünlerini kaliteye göre seçiyor. Ancak bu yılki kuraklık, bazı arazilerde verimi olumsuz etkiliyor.

KURAKLIK SORUNU TARTIŞILIYOR

Germencik ilçesi Mursallı Mahallesi’nde üretim yapan Tansel Önder, bu yıl sulanan arazilerin iyi durumda olduğunu belirtirken, “sulanmayan yerlerde ciddi düşüş var. Ağaçlar kuruyor, kuraklık çok etkili. Mutlaka sulama yapılmalı” diye vurguladı.

PİYAASALARDAN MEMNUNİYET YETERSİZ

Önder, geçen yılki fiyatlarla alım yapılmasının üreticiyi zor durumda bıraktığını dile getirerek, “Herkesin makul seviyede para kazanması lazım. Piyasaya müdahale edilirse üretici bu işi sürdüremez. Fiyatlar geçen senenin en az yüzde 50 üzerinde olmalı” şeklinde konuştu. Ayrıca devletin sağladığı hibe ve düşük faizli kredilere minnettarlığını ifade etti.

İNCİR HIRSIZLIĞI BÜYÜK SORUN

Üreticilerin yaşadığı en büyük sorunlardan biri ise incir hırsızları. Önder, “Buralarda çeteleşme var. Jandarma yakalıyor ama şüpheliler tutuksuz bırakılıyor ve ertesi gün geri geliyor. Bunun yasal zemine oturtulması gerekiyor” dedi.

GECELERİ NÖBET TUTULUYOR

Bahçede çalışan işçiler, alınan önlemlere rağmen hırsızların önüne geçemediklerini belirtiyor. Ali Oral, “Geceleri bekçi bırakıyoruz, telleri kesip giriyorlar. Jandarma motorlarla dolaşıyor ama hırsızları her yerde görebiliyorsunuz” şeklinde konuştu. Zeycan Oral ise işçilerin ve bekçilerin yorgun olmasına rağmen hırsızlar yüzünden rahat uyuyamadıklarını ifade etti ve “Sabah 6’da başlıyoruz, öğlen 2’de bırakıyoruz. Hırsızlar olmasa çok iyi olurdu” dedi.

İNCİR KALİTE SINIFLANDIRMASI YAPILIYOR

Kurutma işlemi sırasında incirler kalite ve kuruluk durumuna göre ayrılıyor. İşçilerden Menekşe Tufan, “Kurusunu alıyoruz, kalitesine göre gruplandırıyoruz. Birinci, ikinci diye ayırıyoruz. Sabah 6’da iş başı yapıyoruz, öğlen 2’de bırakıyoruz” açıklamasında bulundu.