İncir Üreticileri, Hırsızlardan Şikayetçi

İNCİR HASADI BAŞLADI

Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayan ve ülke pazarının yüzde 80’ini karşılayan Aydın’da, incir hasadı süreci başladı. Üreticiler, sabahın erken saatlerinde bahçelerine girerek hem incir topluyor hem de meyveleri kaliteye göre seçiyor. Ancak bu yıl yaşanan kuraklık, bazı arazilerde verimi olumsuz etkiliyor.

KURAKLIK SORUNU DERİNLEŞİYOR

Germencik ilçesi Mursallı Mahallesi’nde üretim yapan Tansel Önder, “Sezon sulanan arazilerde iyi ama sulanmayan yerlerde ciddi düşüş var. Ağaçlar kuruyor, kuraklık çok etkili. Mutlaka sulama yapılmalı” diyor. Ayrıca, geçen yılki fiyatlardan alım yapılmak istenmesinin üreticiyi zor durumda bıraktığını belirten Önder, “Herkesin makul seviyede para kazanması lazım. Piyasaya müdahale edilirse üretici bu işi sürdüremez. Fiyatlar geçen senenin en az yüzde 50 üzerinde olmalı” şeklinde açıklama yapıyor. Önder, devletin sağladığı hibe ve düşük faizli kredilere de teşekkür ediyor.

İNCİR HIRSIZLIĞI YAYGINLAŞIYOR

Üreticilerin karşılaştığı en büyük sorun, incir hırsızlığı. Önder, “Buralarda çeteleşme var. Jandarma yakalıyor ama şüpheliler tutuksuz bırakılıyor ve ertesi gün geri geliyor. Bunun yasal zemine oturtulması gerekiyor” ifadelerini kullanıyor.

GECE GÜNDÜZ İZİN VERMEYEN HIRSIZLAR

Bahçede çalışan işçiler, alınan önlemlere rağmen hırsızların önüne geçemediklerini dile getiriyor. Ali Oral, “Geceleri bekçi bırakıyoruz, telleri kesip giriyorlar. Jandarma motorlarla dolaşıyor ama hırsızları her yerde görebiliyorsunuz” diyor. Zeycan Oral ise, işçilerin ve bekçilerin yorgun olmasına rağmen hırsızlar yüzünden rahat uyuyamadıklarını belirtiyor: “Sabah 6’da başlıyoruz, öğlen 2’de bırakıyoruz. Hırsızlar olmasa çok iyi olurdu.”

İNCİR İŞLEME SÜRECİ

Kurutma işlemi sırasında ise incirler kalite ve kuruluk durumuna göre ayrılıyor. İşçilerden Menekşe Tufan, “Kurusunu alıyoruz, kalitesine göre gruplandırıyoruz. Birinci, ikinci diye ayırıyoruz. Sabah 6’da iş başı yapıyoruz, öğlen 2’de bırakıyoruz” şeklinde konuşuyor.