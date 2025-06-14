İncirlik Üssü’nde Hava Sessizliği Hakim

ORTA DOĞU’DA TANSİYONUN YÜKSELİŞİ

Son günlerde Orta Doğu’da gerginlik yeniden artış gösteriyor. Bir hafta içerisinde birçok ülkeye yönelik saldırılar düzenleyen İsrail’in yeni hedefinin İran olduğu bildiriliyor. İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıların ardından İran, sert tepkilerle karşılık vererek misillemelerini sabaha kadar sürdürdü.

STRATEJİK NOKTALAR GÖZ ALTINDA

Karşılıklı hava saldırılarını takiben, bölgedeki önemli askeri üsler dikkatlice izlenmeye başladı. Bu doğrultuda Adana’daki İncirlik Hava Üssü, NATO’nun stratejik üslerinden biri olması sebebiyle öne çıkan merkezlerden biri durumunda.

OLAĞANÜSTÜ DURUMLARA HAZIRLIK

Saldırının ardından yaşanan gelişmelere karşı alarm durumunun artırılabileceği yönünde beklentiler ortaya çıkıyor. Ancak, Adana’daki İncirlik Üssü’nde şu ana kadar olağanüstü bir hareketlilik gözlemlenmediği bildiriliyor. Yerel kaynaklar, üs çevresinde sessizliğin hakim olduğunu ve olağandışı herhangi bir askeri faaliyet yaşanmadığını aktarıyor.