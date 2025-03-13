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İnegöl’de 70 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

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BADİ KOKU İHBARI ÜZERİNE POLİS SEVK EDİLDİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 5 katlı bir binanın zemin katından kötü koku geldiği ihbarı sonrası eve giren polis ekipleri, 70 yaşında olan Mesut Nazlı’nın cansız bedenine ulaştı. Orhaniye Mahallesi Gazi Magosa Caddesi’nde yer alan apartmanın zemin katındaki kötü koku, bina sakinleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Olay yerine intikal eden polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, eve girdiğinde yalnız yaşadığı anlaşılan Mesut Nazlı’yı hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemede, Nazlı’nın yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Bu olayı takiben, yerel yetkililer tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

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