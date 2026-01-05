İnegöl’de Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

KAZA İNEGÖL GİRİŞİNDE GERÇEKLEŞTİ

Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde bir kaza yaşandı. Bursa istikametinden İnegöl yönüne doğru seyir halindeki Muhammed Burak K. (30) yönetimindeki 16 BOE 303 plakalı otomobil, önünde yavaşlayan Hasan K. (33) kontrolündeki 33 EF 193 plakalı araca arkadan çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucu, 16 BOE 303 plakalı aracın yolcusu Reyhan K. (27) ile diğer aracın yolcuları Pelin K. (31) ve 6 yaşındaki Tuana K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TRAFFİK KONTROL ALTINA ALINDI

Bölge trafik ekipleri, meydana gelen kazanın ardından kara yolunu kontrollü bir şekilde trafiğe açarken, jandarma ekipleri olayla ilgili bir soruşturma başlattı.