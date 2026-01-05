İnegöl’de Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

inegol-de-otomobil-carpismasi-3-yarali-hastaneye-kaldirildi

KAZA İNEGÖL GİRİŞİNDE GERÇEKLEŞTİ

Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde bir kaza yaşandı. Bursa istikametinden İnegöl yönüne doğru seyir halindeki Muhammed Burak K. (30) yönetimindeki 16 BOE 303 plakalı otomobil, önünde yavaşlayan Hasan K. (33) kontrolündeki 33 EF 193 plakalı araca arkadan çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucu, 16 BOE 303 plakalı aracın yolcusu Reyhan K. (27) ile diğer aracın yolcuları Pelin K. (31) ve 6 yaşındaki Tuana K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TRAFFİK KONTROL ALTINA ALINDI

Bölge trafik ekipleri, meydana gelen kazanın ardından kara yolunu kontrollü bir şekilde trafiğe açarken, jandarma ekipleri olayla ilgili bir soruşturma başlattı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Hurdacıların Kaçırdığı 250 Bin TL’lik Malzeme Ele Geçirildi

Kayseri'de 250 bin TL'lik hurda çalan iki hırsız, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarıyla belgelendi.
Gündem

Tokat’ta Evde Yangın 50 Çuval Fındığı Kül Etti

Erbaa'da elektrik kaçağından kaynaklandığı öne sürülen yangında bir ev ve yaklaşık 3 ton fındık yandı. Yangın, büyük zarara yol açtı.
Gündem

Isparta’da Kamyonet ve Mikser Çarpıştı: 1 Yaralı

Isparta'da meydana gelen bir trafik kazasında kamyonetle mikser çarpıştı. Kazada sıkışan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Bursa’da Kayınbirader Eniştesi Tarafından Vuruldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada enişte, kayınbiraderini tabancayla bacağından yaraladı. Enişte ise darp sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Asi Nehri Üzerindeki Yaya Köprüsü Çöktü

Hatay'daki yaya köprüsünde çökme meydana geldi; o sırada kimsenin olmaması, olası bir felaketi önledi. Olay nedeniyle bölgedeki güvenlik önlemleri artırılacak.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.