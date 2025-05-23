İnegöl’de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 5 Yaralı

İNEGÖL – YENİŞEHİR YOLUNDAKİ KAZA

İnegöl – Yenişehir yolu üzerindeki Hamzabey Mahallesi mevkisinde, Yenişehir yönünden İnegöl istikametine seyir eden İzzet S. (33) yönetimindeki 10 AEZ 182 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan şarampole düştü ve ters durumda kaldı.

KAZADA YARALANANLAR

Kazada, araçta bulunan sürücü ile birlikte Yusuf D. (31), Burak B. (30), Ali Ö. (23) ve Murat T. (26) yaralandı. Olay yerine yapılan ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından, hastaneye kaldırıldılar. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bilgisi verildi. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme çalışmalarına başladı.