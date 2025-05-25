İnfaz Düzenlemesi Meclis’e Geliyor

İNFaz DÜZENLEMESİNE SON ŞEKİL VERİLECEK

Meclis’in önemli konularından biri olan infaz düzenlemesine önümüzdeki hafta son hali verilecek. İnfaz paketiyle birçok düzenleme hayata geçirilecek. Teklifle, örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçunun unsurları yeniden tanımlanacak. Ancak bu konuda ceza artırımı yapılmayacak.

EVDE İNFAZ KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ

Paketle evde infazın kapsamı genişletilecek. Kadınlar, çocuklar ve 65 yaş üstü bireyler için 1 yıldan 3 yıla kadar, 70 yaş üstü bireyler için 2 yıldan 4 yıla, 75 yaş üstü için 4 yıldan 5 yıla, 80 yaş üstü için 6 yıla kadar hapis cezası konutta infaz edilebilecek. Hastalık ve engellilik durumları söz konusu olduğunda ise 10 yıla kadar olan hapis cezalarının evde infaz edilmesine olanak sağlanacak. Doğum nedeniyle hapis cezası ise 5 yıla kadar evde infaz edilebilecek.

KOVİD-19 DÜZENLEMESİNE YENİ DÜZENLEMELER

Kovid-19 düzenlemesinin kapsamı genişletilecek ve iyi hal şartıyla denetimli serbestlikten yararlanma süresi artırılacak. 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen suçlar nedeniyle ceza almış olanlar, 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna geçebilecek ve denetimli serbestlikten 3 yıl daha erken yararlanabilecek. Ancak terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olanlar bu düzenlemeden faydalanamayacak.

İNFAZ USULÜNÜN YENİ DÜZENLEMELERİ

İnfaz usulünün kapsamı da genişletilecek. Kasten işlenen suçlarda ceza alt sınırı 1 yıl 6 aydan 3 yıla çıkarılacak. Taksirle öldürme dışında taksirle işlenen suçlarda ceza 3 yıldan 5 yıla yükselecek. Denetimli serbestlikten yararlanmak için cezasının 8’de birini ya da 10’da birini cezaevinde geçirenlerin bu haklarından yararlanabileceği belirtiliyor. İşlediği suçu tekrar edenler koşullu salıvermeden yararlanamayacak. Ancak infaz düzenlemesiyle bu hükümlüler cezalarının 4’te 3’ünü iyi halli olarak infaz ederlerse koşullu salıvermeden yararlanabilecekler.