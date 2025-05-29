İnfaz Paketi Meclis’te: İçeriği Nedir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde önemli gelişmeler yaşanıyor. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ile sürdürdüğü uzun süreli çalışmaların sonuna geldi ve Ceza İnfaz Kanunu’nda değişiklik öngören yasa tasarısını Meclis’e sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin detaylarını kamuoyuna açıkladı. Yasa tasarısında 9 farklı kanunda değişiklik ve düzenleme yapılması öngörülüyor. Hükümlüler, koşullu salıverilme tarihlerine kadar ceza sürelerinin en az 10’da 1’ini ceza infaz kurumunda geçirecek. İkinci kez suç işleyenler için koşullu salıverme imkanı sunulacak. Çocuklar ve kadınlar için özel infaz usullerinin kapsamı genişletilecek.

ÖNEMLİ DÜZENLEMELER

Bu yasa teklifiyle, özellikle mahkum rehabilitasyonu konusunda iyi halin güçlendirilmesi ve mahkumların disiplin kurallarına uyumunu artırmayı hedefliyoruz. Yasa teklifi, toplamda 30 maddeden oluşuyor. Hükümlülerin 1 yıllık denetimli serbestlikten yararlanabilmesi için ceza infaz kurumunda geçirmesi gereken sürenin 10’da 1’inin bu kurumda geçirmesi gerekiyor. Cezanın etkinliğini artırmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, 2 yılın altındaki cezalarda denetimli serbestlik süresi içinde 5 günden az olmamak kaydıyla 10’da 1’inin ceza infaz kurumunda geçirilmesi öngörülüyor.

KONUTTA İNFAZ UYGULAMALARI

Kadın, çocuk veya 65 yaş üstü bireyler için konutta infaz süresi 1 yıldan 3 yıla çıkarılacak. 80 yaşını aşmış hükümlüler için 6 yıl hapis cezasının konutta infaz edilmesine olanak tanınacak. Hastalık nedeniyle ağırlaştırılmış haricinde, adli tıp raporu gereğince hükümlülerle daha insani koşullarda sağlık süreçlerinin yürütülmesi için konutta infaz şartlarını getiriyoruz. Çocuk hükümlülerin infazına, çocuk kapalı infaz kurumlarında başlanacak. İyi halli çocukların olumlu raporlarıyla eğitim evlerine geçiş yapabilmesi hedefleniyor.

Cezaların artırılması amacıyla, kasten yaralama ve tehdit suçlarının ceza limitlerinin yükseltilmesi planlanıyor. Meskun mahalde ateşli silah kullanımı durumunda cezanın artırılması düşünülüyor. Ayrıca, alkol ve uyuşturucu etkisiyle araç kullanma cezasının da artırılması öngörülüyor. Anayasa Mahkemesi tarafından verilen iptallerin yarattığı boşluklar ve tereddütlere karşı çalışmalara yön veriliyor.

KANUN MADDELERİ ÜZERİNE DETAYLAR

Yasa tasarısında yer alan değişikliklerden bazıları şöyle; 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda, istinaf ve temyiz sınırlarının belirlenmesinde, hüküm tarihi yerine, davanın açıldığı tarih esas alınacak. 1512 Sayılı Noterlik Kanunu’nda ise disiplin cezalarının belirlenmesi ölçütlerinin uyum sağlaması için yeniden düzenlenmesi öngörülüyor.

Bu tür yeniliklerin getirilmesi ile toplum düzeninin geliştirilmesi ve suç işlenmesinin önlenmesi hedefleniyor.