İngiliz Ethel Caterham 116 Yaşına Girdi

116 YAŞINA GİREN DÜNYA ÇAPINDAKİ YAŞLI İNSAN

Dünyanın en yaşlı insanı unvanını taşıyan İngiliz Ethel Caterham, 116. yaşını kutladı. Bu unvan, Brezilyalı rahibe Inah Canabarro Lucas’ın nisan ayında 116 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Caterham’a geçmişti. Surrey’de bir bakım evinde yaşamakta olan Caterham’ın doğum günü ailesiyle birlikte gerçekleştirildi.

KARALIK VE TEK İSTİSNA

Bakım evi, “Ethel ve ailesi, bu yıl 116. doğum gününü kutlarken gösterilen ilgi ve nazik mesajlar için minnettar” şeklinde bir açıklama yaptı. Caterham’ın röportaj vermeyeceği duyurulurken, tek istisna olarak Kral 3. Charles’ın belirtilmesi dikkat çekti.

TARİHİ BİR KESİT

Ethel Caterham, 21 Ağustos 1909’da, 1. Dünya Savaşı’ndan beş yıl önce İngiltere’nin Shipton Bellinger köyünde dünyaya geldi. Guinness Rekorlar Kitabı’na göre, tarihin en yaşlı insanı 1997’de 122 yıl 164 gün yaşamış olan Fransız Jeanne Calment’tır. Caterham, uzun yaşam sırrını ise “Kimseyle asla tartışmamak! Dinlerim ve canım ne isterse onu yaparım” sözleriyle açıklıyor.