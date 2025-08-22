İngiliz Ethel Caterham, 116 yaşına girdi

DÜNYANIN EN YAŞLI İNSANI 116 YAŞINA GİRDİ

İngiltere’nin en yaşlı sakini Ethel Caterham, 116. yaşına girdi. Bu unvan, Brezilyalı rahibe Inah Canabarro Lucas’ın nisan ayında 116 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Caterham’a geçti. Surrey’deki bir bakım evinde yaşayan Caterham’ın doğum günü ailesiyle birlikte kutlandı.

İLGİLERİ İÇİN MİNNETTAR

Bakım evi, “Ethel ve ailesi, bu yıl 116. doğum gününü kutlarken gösterilen ilgi ve nazik mesajlar için minnettar” şeklinde bir açıklama yaptı. Caterham’ın röportaj vermeyeceği kaydedilirken, tek istisna olarak Kral 3. Charles’ın olabileceği belirtildi.

GEÇMİŞİ VE YAŞAM SIRRI

Caterham, 21 Ağustos 1909’da, 1. Dünya Savaşı’ndan beş yıl önce İngiltere’nin Shipton Bellinger köyünde doğdu. Guinness Rekorlar Kitabı’na göre, tarihin en yaşlı insanı, 1997’de 122 yıl 164 günlükken hayatını kaybeden Fransız Jeanne Calment. Caterham, uzun yaşam sırrını “Kimseyle asla tartışmamak! Dinlerim ve canım ne isterse onu yaparım” diyerek açıklamıştı.