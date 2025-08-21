116 YAŞINA GİREN DÜNYA ÇAPINDAKİ UNVANA SAHİP İNGİLİZ KADIN

Dünyanın en yaşlı insanı olma unvanını taşıyan İngiliz Ethel Caterham, 116. yaşına girdi. Brezilyalı rahibe Inah Canabarro Lucas’ın nisan ayında 116 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından bu unvan Caterham’a geçmiş durumda. Surrey’deki bir bakım evinde yaşayan Caterham’ın doğum günü, ailesiyle birlikte coşkuyla kutlandı.

İLGİDEN DOLAYI MİNNETTARLIK İFADE EDİLDİ

Bakım evi, “Ethel ve ailesi, bu yıl 116. doğum gününü kutlarken gösterilen ilgi ve nazik mesajlar için minnettar” şeklide bir açıklama yaptı. Caterham’ın röportaj vermeyeceği duyurulurken, yalnızca Kral 3. Charles’ın istisna olacağı belirtildi.

1. DÜNYA SAVAŞI’NDAN BEŞ YIL ÖNCE DÜNYAYA GELDİ

Caterham, 21 Ağustos 1909’da, 1. Dünya Savaşı’ndan beş yıl önce İngiltere’nin Shipton Bellinger köyünde dünyaya geldi. Guinness Rekorlar Kitabı’na göre, tarihin en yaşlı insanı 1997 yılında 122 yıl 164 gün yaşadıktan sonra hayatını kaybeden Fransız Jeanne Calment olarak kaydediliyor. Caterham, uzun yaşam sırrını “Kimseyle asla tartışmamak! Dinlerim ve canım ne isterse onu yaparım” sözleriyle açıklamıştı.