İngiliz Ethel Caterham 116 Yaşına Girdi!

DÜNYANIN EN YAŞLI İNSANI 116 YAŞINA GİRDİ

Dünyanın en yaşlı insanı olarak bilinen Ethel Caterham, 116. doğum gününü kutladı. Bu unvan, Brezilyalı rahibe Inah Canabarro Lucas’ın nisan ayında 116 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Caterham’a geçti. Surrey’de bir bakım evinde yaşayan Caterham’ın doğum günü, yakınlarıyla birlikte kutlandı.

CATERHAM’A GÖSTERİLEN İLGİ

Bakım evi, “Ethel ve ailesi, bu yıl 116. doğum gününü kutlarken gösterilen ilgi ve nazik mesajlar için minnettar” şeklinde bir açıklama yaptı. Caterham’ın röportaj vermeyeceği fakat tek istisna olarak Kral 3. Charles’ın çağrısına yanıt verebileceği aktarıldı.

TARİHİ BİR DÖNEMDE DÜNYAYA GELDİ

Caterham, 21 Ağustos 1909’da, 1. Dünya Savaşı’ndan beş yıl önce İngiltere’nin Shipton Bellinger köyünde dünyaya geldi. Guinness Rekorlar Kitabı’na göre tarihteki en yaşlı insan ise 1997’de 122 yıl 164 günlükken hayatını kaybeden Fransız Jeanne Calment. Caterham, uzun yaşam sırrını “Kimseyle asla tartışmamak! Dinlerim ve canım ne isterse onu yaparım” ifadeleriyle dile getiriyor.