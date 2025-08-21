İngiliz Ethel Caterham 116 Yaşında

EN YAŞLI İNSAN UNVANI

Dünyanın en yaşlı insanı olarak bilinen İngiliz Ethel Caterham, 116 yaşına girdi. Brezilyalı rahibe Inah Canabarro Lucas’ın nisan ayında 116 yaşında vefat etmesinin ardından bu unvan Caterham’a geçmişti. Surrey’de bulunan bir bakım evinde yaşayan Caterham’ın doğum günü, ailesiyle birlikte kutlandı.

GÖSTERİLEN İLGİYE TEŞEKKÜR

Bakım evi, “Ethel ve ailesi, bu yıl 116. doğum gününü kutlarken gösterilen ilgi ve nazik mesajlar için minnettar” açıklamasını yaptı. Caterham’ın röportaj vermeyeceği bilgisi verilse de, tek istisnanın Kral 3. Charles olabileceği belirtildi.

LONGEVİTE SIRRI

Caterham, 21 Ağustos 1909’da 1. Dünya Savaşı’ndan beş yıl önce, İngiltere’nin Shipton Bellinger köyünde dünyaya geldi. Guinness Rekorlar Kitabı’na göre, tarihin en yaşlı insanı 1997’de 122 yıl 164 gün yaşlandıktan sonra hayatını kaybeden Fransız Jeanne Calment’tir. Caterham, uzun yaşam sırrını “Kimseyle asla tartışmamak! Dinlerim ve canım ne isterse onu yaparım” sözleriyle dile getirdi.