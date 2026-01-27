İngiliz Turistin Pansiyondaki Ölümü Sır Perdesini Aralıyor

ingiliz-turistin-pansiyondaki-olumu-sir-perdesini-araliyor

Olay, akşam saat 19.30 civarında Karagözler Mahallesi 26. Sokak’ta bulunan bir pansiyonda gerçekleşti. Pansiyon çalışanları, odasından uzun süre haber alamadıkları Gary Mark Aldridge’in durumunu sorgulayıp, durumu acil çağrı merkezine bildirdi.

ODADA HAREKETSİZ BULUNDU

İhbarın ardından olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görevlilerle birlikte odaya giren ekipler, Aldridge’i yatağında hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontroller sonucunda İngiliz turistin hayatını kaybettiğini tespit etti.

BEYİN KANAMASI ŞÜPHESİ

Olay yerinde gerçekleştirilen ilk incelemelerde, Aldridge’in vücudunda herhangi bir darp veya kesik izine rastlanmadı. Bu nedenle, tansiyona bağlı olarak beyin kanaması geçirmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor. Aldridge’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturma ve İngiliz Konsolosluğu ile yürütülen koordinasyon sürecini sürdürüyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İngiliz Turist Pansiyonda Hareket Halinde Bulundu

Fethiye'de tatil yapan 66 yaşındaki İngiliz Gary Mark Aldridge, pansiyon odasında ölü bulundu. İlk belirlemelere göre ölümünün sağlık sorununa bağlı olabileceği düşünülüyor.
Gündem

Gazeteci Sedef Kabaş Gözaltına Alındı: Suçlaması Cumhurbaşkanına Hakaret

Gazeteci Sedef Kabaş, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma çerçevesinde, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.
Gündem

Inter’e Sergej Jakirovic’in Oğlu Leon Jakirovic Transfer Oldu

Hull City'nin teknik direktörü Sergej Jakirovic'in 18 yaşındaki stoper oğlu Leon, Inter'in U23 kadrosuna katıldı.
Gündem

Trump’tan İran Açıklaması: Devasa Filomuz Bekliyor

ABD Başkanı, İran ile ilişkilerin belirsizliğine değinerek, bölgede büyük bir filo bulundurduklarını ve Tahran'ın bir anlaşma arayışında olduğunu ifade etti.
Gündem

Papel Operasyonunda 15 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye bağlı 38 kişi gözaltına alındı; 15'i tutuklandı, 23'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.