İngiliz Turistin Pansiyondaki Ölümü Sır Perdesini Aralıyor

Olay, akşam saat 19.30 civarında Karagözler Mahallesi 26. Sokak’ta bulunan bir pansiyonda gerçekleşti. Pansiyon çalışanları, odasından uzun süre haber alamadıkları Gary Mark Aldridge’in durumunu sorgulayıp, durumu acil çağrı merkezine bildirdi.

ODADA HAREKETSİZ BULUNDU

İhbarın ardından olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görevlilerle birlikte odaya giren ekipler, Aldridge’i yatağında hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontroller sonucunda İngiliz turistin hayatını kaybettiğini tespit etti.

BEYİN KANAMASI ŞÜPHESİ

Olay yerinde gerçekleştirilen ilk incelemelerde, Aldridge’in vücudunda herhangi bir darp veya kesik izine rastlanmadı. Bu nedenle, tansiyona bağlı olarak beyin kanaması geçirmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor. Aldridge’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturma ve İngiliz Konsolosluğu ile yürütülen koordinasyon sürecini sürdürüyor.