İngilizce Eğitimde Yeni Değişiklikler Yapılacak!

YABANCI DİL ÖĞRENİMİNDE YENİ DÖNEM

Ekol TV’den Oğuz Şahin’in haberine göre, Türkiye’de yabancı dil öğrenme meselesi yıllardır tartışma konusu olarak karşımıza çıkıyor. Öğrencilerin en sık ifade ettiği şikayetlerden biri, “Anlıyorum ama konuşamıyorum” söylemi. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim-öğretim yılı ile bu sorunu çözmeyi amaçlayan kapsamlı bir değişiklik yapıyor.

EZBERDEN UZAK VE PRATİK YAKLAŞIM

Yeni sistemle, İngilizce dersleri ezber yapmaktan uzak, daha sade bir yöntemle ve öğrencilerin günlük yaşamla bağlantı kurabileceği bir biçimde işleniyor. Bu bağlamda ders kitapları tamamen yenilenecek ve mevcut ünite sayıları azaltılacak. Örneğin, bir yıl içinde işlenen 12 ünite sayısı 8’e düşürülecek. Böylece öğrencilerin konuları kavrayabilmesi için daha fazla zaman sunulacak.

ETKİLEŞİMLİ ÖĞRENME MODELİ

Ankara Bilim Üniversitesi Eğitim Uzmanı İsmail Soylu, yeni yöntemi şu şekilde açıklıyor: “Marif modeli etkileşimli öğrenme, sınıfın içinden okul koridorlarına, laboratuvarlara, hayatın kendisine, okul bahçelerine ve öğrencilerin dışarıda daha fazla etkileşim kurmasını sağlamaktadır. İngilizce dersinin yanına iletişim becerisi ekleniyor. Öğrenci, İngilizceyi nasıl konuşabileceğini öğreniyor; bu, etkileşim ile gerçekleşiyor.” Sistemdeki bir diğer yenilik, öğrencilerin seviyelerine göre gruplara ayrılması. Her sınıfta üç ayrı grup oluşturulacak ve öğrenciler kendi seviyelerine uygun aktiviteler ile ders işleyecek.

MÜFREDAT YENİ TEMA YAPISIYLA HAZIRLANIYOR

Yeni müfredat, 8 tema üzerinden yapılandırıldı: okulda yaşam, sınıfta yaşam, evde yaşam, mahallede yaşam, ülkede yaşam, dünyada yaşam, evren ve gelecek. Böylelikle çocuklar İngilizceyi yalnızca derslerde değil, hayatın değişik alanlarında da kullanmayı öğrenecek. Ayrıca her yılın başında öğrencilerin önceki bilgilerini tazelemesi için 4 haftalık bir tekrar dönemi uygulanacak.