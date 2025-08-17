İngilizce Öğreniminde Değişim Başlıyor!

YABANCI DİL ÖĞRENİMİ YENİDEN DÜZENLENİYOR

Türkiye’de yabancı dil öğrenimi, yıllardır tartışılan bir konu. Öğrencilerin sıkça dile getirdiği “Anlıyorum ama konuşamıyorum” ifadesi, durumu sıkı bir şekilde gözler önüne seriyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim-öğretim yılı ile birlikte bu sorunu aşmayı amacıyla kapsamlı bir reform sürecine giriyor.

EZBER YERİNE YAŞAMLA İLİŞKİLİ DERSLER

Yeni sistemle birlikte, İngilizce dersleri ezberden uzak, sade ve öğrencilerin günlük yaşamla ilişki kurabileceği bir yaklaşımla işlenecek. Bu çerçevede ders kitapları baştan sona değiştirilecek ve mevcut ünite sayıları azaltılacak. Örneğin, bir yılda 12 ünite yerine, 8 ünite işlenecek. Bu sayede öğrencilerin konuları daha iyi anlaması için zaman kazanması hedefleniyor.

ETKİLEŞİMİ ÖN PLANA ÇIKARAN YÖNTEMLER

Ankara Bilim Üniversitesi Eğitim Uzmanı İsmail Soylu, yeni yaklaşımı şöyle açıklıyor: “Marif modeli etkileşimli öğrenme, sınıfın içinden okul koridoruna, laboratuvarlara ve hayatın kendisine, okul bahçelerine ve bahçenin dışında da öğreten bir sistem. İngilizce dersi evet ama yanına iletişim becerisi konuldu. Yani öğrenci İngilizceyi nasıl konuşabilir? Etkileşimle konuşabilir.” Sistemin diğer bir yeniliği ise öğrencilerin seviyelerine göre gruplara ayrılması. Her sınıfta üç ayrı grup oluşturulacak ve öğrenciler kendi seviyelerine uygun aktivitelerle dersi işleyecek.

YAŞAM TEMALARINA GÖRE MÜFREDAT

Yeni müfredat, 8 tema üzerine inşa ediliyor: Okulda yaşam, sınıfta yaşam, evde yaşam, mahallede yaşam, ülkede yaşam, dünyada yaşam, evren ve gelecek. Bu sayede çocuklar, İngilizceyi yalnızca derslerde değil, hayatın farklı alanlarında da etkili bir şekilde kullanmayı öğreniyor. Ayrıca, her yılın başında 4 haftalık bir tekrar dönemiyle öğrencilerin önceki bilgilerini tazelemesi sağlanıyor.