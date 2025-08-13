İngiltere, 18 Yaş Kontrolü Zorunluluğu Getirdi

İNGİLTERE’DE YENİ DÜZENLEME

25 Temmuz’da İngiltere’de yürürlüğe giren Online Safety Act doğrultusunda, pornografik içerik sunan sitelerin tüm kullanıcıların 18 yaşından büyük olduğunu kanıtlamaları zorunlu hale geldi. Kullanıcıların, kimlik belgelerini yüklemeleri, kredi kartı bilgileri girmeleri veya yüz tanıma sistemiyle yaşlarını doğrulamaları isteniyor. Web analizi şirketi Similarweb’in verilerine göre, Pornhub’un İngiltere’den aldığı trafik, 24 Temmuz ile 8 Ağustos arasında yüzde 47 oranında azaldı. Temmuz ayında günlük ortalama ziyaretçi sayısı 3,2 milyondan, Ağustos’un ilk dokuz gününde 2 milyona düştü. XVideos’un trafiği de yüzde 47, xHamster’ın trafiği ise yüzde 39 oranında geriledi.

VPN KULLANIMINDA ARTIŞ

Düşüşün bir kısmının, düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle birlikte İngiltere’de sanal özel ağ (VPN) kullanımındaki artıştan kaynaklandığı düşünülüyor. VPN uygulamaları App Store’da sıralamalarda yükselirken, bazı sağlayıcılar İngiltere’de bu tür hizmetlerin kullanımının 10 kat arttığını belirtti. VPN kullanan kişiler, sitelere başka bir ülke üzerinden bağlandıkları için trafik istatistiklerine yansımıyor. Ofcom, düzenlemeye uyum sağladıklarını açıklayan büyük siteler arasında Pornhub’un da yer aldığını bildirdi. Ancak birçok platform, yaş doğrulama sistemlerini son tarihten hemen önce uygulamaya koydu.

YENİ YASA VE HEDEFLERİ

Yeni yasayla birlikte, çocukların yalnızca pornografik içeriklere değil, aynı zamanda kendilerine zarar verme, yeme bozukluğu ve intihar gibi zararlı içeriklere erişimlerinin engellenmesi hedefleniyor. Ofcom’un verilerine göre, İngiltere’de 8-14 yaş arasındaki çocukların yüzde 8’i, 13-14 yaşları arasındaki erkek çocukların ise yüzde 19’u son bir ay içinde pornografik internet sitelerini ziyaret etti. Temmuz ile Ağustos arasında, İngiltere’den en büyük 90 yetişkin sitesine yapılan aylık ziyaretlerin yüzde 23 oranında düştüğü kaydedildi. Ofcom, yasanın etkilerini ve bazı sitelerin yeterli önlem alıp almadığını incelemeye başladı.