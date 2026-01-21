İngiltere Başbakanı Keir Starmer Kararlılık Mesajı Verdi

İNGİLTERE BAŞBAKANI STARMER’DAN GRÖNLAND AÇIKLAMALARI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland konusunda Danimarka lehine olan tutumunun kendisi ve ülkesinin üzerinde baskı kurma amacında olduğunu, ancak buna boyun eğmeyeceklerini ifade etti. Starmer, Parlamento’da düzenlenen haftalık “Başbakana Sorular” oturumunda milletvekilinin gündemle ilgili sorularına yanıt verdi.

TRUMP’IN ZAYIFLIK SUÇLAMASI

Ana muhalefet partisi lideri Kemi Badenoch, Trump’ın Hint Okyanusu’ndaki İngiliz üssü Diego Garcia’yı Mauritius’a devretme kararını hatırlatarak, İngiltere’yi “aptal” ve “zayıf” olarak nitelendirdi. Badenoch, hükümetin Grönland konusunda Danimarka’dan yana olan tutumunu desteklediğini ifade ederek, “Trump’la konuştuğunuzda o bunu kabul etti mi etmedi mi?” sorusunu yöneltti. Starmer, uluslararası iş birlikleri ile Arktik güvenliği için çalıştıklarını vurgularken Grönland konusundaki duruşunu Trump’a net bir şekilde ilettiğini belirtti.

BASKIYI REDDEDİYOR

Müttefiklere baskı oluşturmak için gümrük vergisi uygulamanın yanlış olduğunu yineleyen Starmer, “Duruşumdan asla geri adım atmayacağım. İngiltere, Grönland’ın geleceği ve gümrük vergisi tehditleri konusunda prensiplerinden asla taviz vermeyecek.” açıklamasında bulundu. Badenoch’un Chagos Adaları ile ilgili sorusunu da yanıtlayan Starmer, “Başkan Trump’ın dün Chagos ile ilgili söyledikleri, önceki Beyaz Saray konuşmasında dile getirdiğinden farklıydı.” dedi.

TRUMP’LA KONUŞMA VE YANIT

Starmer, Trump’ın kendisinden duruşunu değiştirmesini istemesine rağmen bunu yapamayacağını yineleyerek, Trump’ın dünyayı kutuplaştıran bir mesele oluşturmaya çalıştığına dikkat çekti. İngiltere ile ABD arasındaki ilişkilerin güvenlik, savunma, nükleer kapasite ve ticaret gibi alanlarda kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Starmer, “Ancak bunlar, ABD’nin her eylemini tasdik ettiğimiz anlamına gelmiyor. Grönland ve gümrük vergisi konusundaki duruşumuzu açıkça ortaya koyduk.” şeklinde konuştu.

TİCARET SAVAŞI BAŞLATMAYACAK

Starmer, ulusal çıkarları korumak adına bir ticaret savaşı başlatmayacağını ve şu aşamada ABD’ye benzer bir karşılık verme niyetinde olmadığını da yineledi. Ayrıca, 16 yaşından küçüklere yönelik sosyal medya yasağı hakkında yapılan bir soruya cevap vererek, dünya genelindeki uygulamaları takip ettiklerini ve bu yaz bu konuda bir karar alacaklarını açıkladı.