İngiltere’de 9 Yaşındaki Kızlarının Okulunu Eleştiren Veliler Gözaltına Alındı

VELİLERİN GÖZALTINA ALINMASI

İngiltere’de 9 yaşındaki kızlarının ilkokulunu eleştiren veliler gözaltına alındı. İngiliz Times gazetesinin haberine göre, Maxie Allen ve eşi Rosalind Levine, bir veli WhatsApp grubunda okulun başöğretmenini ve yönetimini eleştirdikten sonra Hertfordshire’daki Cowley Hill ilkokuluna giriş yapmalarının yasaklandığını belirtmişti. Okul yönetimi, “yüksek hacimli doğrudan yazışmalar ve kamuya açık sosyal medya paylaşımları” sonrası durumu üzücü bulduklarını ifade ederek polisle iletişime geçti.

TUTUKLAMALARIN GEREKÇESİ

Hertfordshire polisi, tutuklamaların bu tür konularda rutin bir uygulama olduğunu ve iddiaların tam olarak araştırılması için gerekli olduğunu dile getirdi. Polis, “Daha ileri soruşturmaların ardından, memurlar yetersiz kanıt nedeniyle başka bir işlem yapılmaması gerektiğine karar verdiler.” dedi. Allen ise, “Bu operasyon nedir? Bir terör hücresi mi, baskın yapacakları bir uyuşturucu deposu mu? Hayır, okulla anlaşmazlık yaşayan iki ebeveyndi.” sözleriyle yaşanan durumu sorguladı.

SOSYAL MEDYA TARTIŞMALARI

Allen’ın Mayıs 2024’te okula yeni bir başöğretmen atanması için yaptığı başvuru reddedilmişti. Bunun üzerine okul yönetimi, sosyal medyada yer alan “kışkırtıcı ve karalayıcı” yorumlar hakkında velilere uyarıda bulunarak, uyumsuzluğa neden olan herkese karşı harekete geçeceğini açıkladı. Times, Allen ve Levine’in özel bir WhatsApp grubunda uyarılara inanmadıklarını ifade ettikleri ve bu nedenle okulun ikilinin bina girişini yasakladığını kaydetti.

ENGELLİ ÇOCUK VE OKUL İLETİŞİMİ

Yasaktan sonra çift, engelli kızlarının ihtiyaçlarıyla ilgili olarak okula sürekli e-posta göndermeye devam etti. The Times’ın bildirdiğine göre, bir memur aralık ayında aileyi uyararak Sascha’yı okuldan almalarını istemişti. Aile de bunu ertesi ay, tutuklamalardan bir hafta önce gerçekleştirerek yerine getirdi. Allen, kendisi ve Levine’in tacizde bulunmadıklarını ve hangi iletişimin suç teşkil ettiğinin kendilerine söylenmediğini belirtti. Levine ise Sky News’e verdiği bir röportajda olayın kendisi için “açıklanamaz” olduğunu ifade etti.