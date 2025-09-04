İngiltere’de Hükümet Krizi: Rayner, Vergi Hatasını Kabullendi

DENİZ KENARINDAKİ DAİRE ALIMI

İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, deniz kıyısında bir daire satın alırken yeterli vergi ödemediğini kabul ediyor. Bu durum, Rayner’ın görevine devam edip edemeyeceğine dair soru işaretleri oluştururken, Başbakan Keir Starmer için bir başka siyasi sorun yaratıyor. Rayner, engelli oğlunun bakımını üstlenen bir vakıftan 160 bin sterlin (yaklaşık 8 milyon 867 bin TL) kullanarak, yolsuzluk soruşturmasının merkezinde bulunan 800 bin sterlinlik (yaklaşık 44 milyon 344 bin TL) daireyi satın aldı. Rayner, eski eşiyle birlikte sahip olduğu başka bir konut mülkünü de içeren karmaşık bir mülk işleminin yürütülmesi konusunda hukuki danışmanlık aldığını ve vergi kaçırmayı hedeflemediğini belirtti. Ancak, kabine bakanları için geçerli olan davranış kurallarına uyup uymadığını araştırmak için başbakanın etik danışmanına danıştığını ifade etti.

SİYASİ MÜCADELEDE YENİ SORUN

Durgun ekonomi ve istikrarsız ekonomi politikaları nedeniyle siyasi destek bulmakta zorlanan Starmer hükümeti için Rayner’ın itirafı yeni bir dikkat dağınıklığı yaratıyor. Bu durum, kendisi ve eşi için kıyafet satın almak amacıyla bağış ve futbol maçlarına ücretsiz bilet kabul ettiğini açıklayan Starmer dahil, İşçi Partisi hükümetinin üst düzey üyeleri arasında etik kurallarına gevşek bir yaklaşım olduğu algısını pekiştiriyor.

İngiliz basınındaki haberlere göre, Başbakan Yardımcısı, Ashton-under-Lyne’deki konutunun yüzde 25 hissesini 162 bin sterline vakfa sattı. Rayner, 2020 yılında erken doğan oğlunun bir tazminat aldığını ve bunun korunması için bir vakıf kurulduğunu belirtti. Telegraph’ın edindiği bilgiye göre, bu ödeme Rayner aileiyle oğlunun doğduğu hastane arasında geçen 11 yıl süren bir hukuk mücadelesinin ardından yapıldı. Rayner, 17 yaşındaki oğlunun aile evinde güvenliği sağlamak için kendi hisselerini oğlunun tröstüne devrettiğini vurguladı. Tröstün, şu anda Ashton-under-Lyne’deki evin yüzde 75’ine sahip olduğu ve Rayner’ın eski eşinin ise geri kalan yüzde 25’ine sahip olduğu bilgisi ortaya çıktı. Kaynaklar, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS), 2008 yılında doğum sırasında ve sonrasında yaşanan zorluklar nedeniyle tazminat ödediğini kaydediyor. Uzun vadeli hasar değerlendirmeleri nedeniyle nihai ödemelerin yapılması yılları bulabiliyor.

DEPOZİTO VE VERGİ HUSUSU

Tazminat talebinin bir parçası olarak ne kadar ödendiği tam olarak bilinmiyor, ancak bu fonun, vakfın bu yılın ocak ayı sonunda Rayner’ın hisselerini satın alması için yeterli olduğu belirtiliyor. Rayner, bu parayı, bu yılın mayıs ayında satın aldığı Hove’daki dairenin depozitosu olarak kullandı ve şu anda bu daire için 650 bin sterlinlik bir ipoteği bulunuyor. Ancak, ikinci bir ev alırken ödemesi gereken 70 bin sterlinlik vergi yerine sadece 30 bin sterlinlik damga vergisi ödedi. Daha önce tüm gerekli vergileri eksiksiz ödediğini iddia eden Rayner, şimdi bunun bir hata olduğunu kabul ediyor ve Hove’daki daireyi satın alırken aldığı hukuki tavsiyeyi suçluyor.