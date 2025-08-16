İngiltere’de Irkçı Saldırıya Tepki Var

MAÇTA YAŞANAN IRKÇI SALDIRI

İngiltere Premier Ligi sezon açılışında gerçekleşen Liverpool-Bournemouth karşılaşmasında, konuk takımın 25 yaşındaki Ganalı oyuncusu Antoine Semenyo, bir taraftarın ırkçı söylemlerine maruz kaldı. Maçın 29. dakikasında, Bournemouth’un sağ kanat oyuncusu Semenyo’ya yönelik ırkçı sözler sarf edince hakem Anthony Taylor, karşılaşmayı bir süre durdurmak zorunda kaldı.

SORUŞTURMA DETAYLARI

Merseyside polisinden gelen açıklamada, futbolcuya yönelik ırkçı saldırıyı gerçekleştiren 47 yaşındaki şahsın Anfield Stadyumu’ndan çıkarıldığı ve hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

SEMENYO’NUN TEŞEKKÜR MESAJI

Semenyo, sosyal medya platformu Instagram’dan yaptığı paylaşımda, kendisine destek veren herkese teşekkür etti. “Anfield’daki dün gece, bir kişinin sözleri yüzünden değil, tüm futbol ailesi bir arada durduğu için sonsuza dek aklımda kalacak. O an beni destekleyen takım arkadaşlarıma, gerçek karakterlerini gösteren Liverpool oyuncularına ve profesyonelce davranan Premier Lig yetkililerine teşekkür ederim.” şeklinde duygularını aktardı.

FUTBOLUN BİRLİK MESAJI

Liverpool’un 4-2 galip geldiği maçta iki gol atan Ganalı oyuncu, “Futbol, en önemli anlarda en iyi yönünü gösterdi. O iki golü atmak, sahada gerçekten önemli olan tek dili konuşmak gibiydi. İşte bu yüzden oynuyorum – böyle anlar için, takım arkadaşlarım için, bu güzel oyunun ne olabileceğine inanan herkes için. Futbol dünyasının dört bir yanından gelen yoğun destek mesajları, bu sporu neden sevdiğimi hatırlatıyor. Birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Premier Lig ve Liverpool, yaptığı açıklamalarla Semenyo’nun yanında olduklarını ve yaşanan olayı kınadıklarını duyurdu.