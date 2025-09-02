İngiltere’den Geliyor Tepkiler Büyüyor

İSRAİL’İN ABUKASINA TEPKİLER ARTIYOR

İsrail, geçtiğimiz bir yıl boyunca Gazze Şeridi’ni hedef alıyor ve bölgede uyguladığı sıkı abluka nedeniyle tepkiler giderek büyüyor. Bu bağlamda, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İngiltere Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada Orta Doğu’daki mevcut duruma dikkat çekti.

İNSANİ YARDIM GEREKEN BİR KONUDUR

Bakan Lammy, İsrail’in saldırıları ve abluka altında yaşanan kıtlığa vurgu yaparak, daha fazla can kaybının önüne geçmek amacıyla büyük çaplı insani yardım müdahalesine ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. “Bu, 21. yüzyılda insan eliyle yaratılmış bir kıtlık ve İsrail hükümetinin yetersiz şekilde yardıma izin vermeyi reddetmesi beni öfkelendiriyor.” diyen Lammy, insani yardım görevlilerinin ve sağlık çalışanlarının Gazze’de faaliyetlerine izin verilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, İsrail’in sınırdaki yardım stoklarının Gazze’ye girmesine de onay vermesi gerektiğini vurguladı.

KITLIK KOMPLİKE OLABİLİR

Lammy, Gazze’deki kıtlığın gerekli tedbirler alınmazsa “sarmal hal alabileceği” konusunda uyarıda bulundu. 1 Temmuz’dan bu yana 119’u çocuk olmak üzere, 300’den fazla kişinin yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Lammy, Türkiye’nin Gazze’ye insani yardım ve tıbbi ilaçlar için 15 milyon sterlin ek fon sağlayacağını açıkladı. Bunun yanı sıra, Gazze’den daha fazla yaralı ve hasta çocuğun tedaviye getirtilmesi için çalışmalar yapıldığını da belirtti. İlk hastaların önümüzdeki haftalarda İngiltere’ye ulaşmasının beklendiğini söyleyen Lammy, bu durumun “tamamen İsrail’in izinlerine bağlı olduğunu” ve mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesi için İzrail hükümetine baskı yapıldığını açıkladı.

İRAN’IN UYUMSUZLUĞU

Bakan Lammy, konuşmasında İngiltere, Fransa ve Almanya’dan oluşan E3 ülkelerinin, İran’a BM yaptırımlarını geri getirecek mekanizmanın işletilmesi için BM Güvenlik Konseyi’ne yaptığı başvuru hakkında değerlendirmelerde bulundu. “İran’ın yasal yükümlülüklere uymamasından ve diplomasi yolunu seçmemesinden üzüntü duyuyorum. Dolayısıyla harekete geçmekten başka seçeneğimiz yok.” ifadesini kullandı. İngiliz Bakan, bunun “diplomasinin sonu olmadığını” ve İran’ın gerekli tüm şartları yerine getirmek için hala zamanı olduğunu da kaydetti.