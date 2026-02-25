İngiltere’den Rusya’ya 300 Yeni Yaptırım Paketi

Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmalar sürüyor. Taraflar arasında hala bir ateşkes konusunda uzlaşma sağlanamazken, Batılı ülkeler Ukrayna’ya olan desteklerini devam ettiriyor. İngiltere, Rusya’ya karşı tavrını netleştirerek yeni bir yaptırımlar seti belirlediğini duyurdu.

RUSYA’NIN PETROL GELİRLERİ HEDEF ALINDI

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İngiltere, kritik önemdeki petrol gelirlerini keserek Kremlin’in yasa dışı savaşını sürdürme kabiliyetini daha da zayıflatacak tarihi bir yaptırım paketi açıkladı.” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, İngiltere’nin petrol ihracatı ve savaş çabalarını destekleyen askeri teçhizatın ana tedarikçilerini hedef alan yaklaşık 300 yeni yaptırımın duyurulduğu ve “İngiltere ve uluslararası ortaklar Putin’in çökmekte olan savaş makinesine baskılarını artırmaya devam ederken, Rus petrol gelirleri 2020’den bu yana en düşük seviyesine geriledi.” denildi.

BUGÜNE KADAR YAPILAN EN BÜYÜK YAPTIRIM PAKETİ

Söz konusu yaptırımların, Rusya’nın 2022’deki Ukrayna işgalinden bu yana uygulanan en büyük yaptırım paketi olduğu vurgulandı. “Bugünkü eylem, Rusya’nın petrol ihracatının yüzde 80’inden fazlasını taşıyan, dünyanın en büyük petrol boru hattı şirketlerinden biri olan PJSC Transneft’i hedef alıyor ve Kremlin’in yaptırım uygulanan petrol için alıcı bulma çabalarını daha da zorlaştırıyor.” denildi. Açıklamada, Rusya’nın bugüne kadar yapılan uluslararası yaptırımlarla 450 milyar dolardan fazla kayba uğradığı ve bu zararın Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı için iki yıllık ek finansman anlamına geldiği belirtildi.

YENİ ÖNLEMLER VE HEDEFLER

Açıklamada, Kremlin’in kayıp gelirlerini telafi etmek için KDV ve kurumlar vergisi gibi vergileri artırmak zorunda kaldığı bilgisi paylaşıldı. Yaptırımların, Rusya’nın yasa dışı petrol ihracatını engellemek amacıyla gölge filo olarak adlandırılan petrol tankerlerini de hedef aldığına dikkat çekildi. “Yeni önlemler, Rusya’nın küresel çapta en büyük gölge filo operatörlerinden biri olan ve Rus ham petrolünün önemli bir tüccarı olan ‘2Rivers’ petrol ağındaki 175 şirketi yaptırımlara tabi tuttu.” ifadeleri verildi.

Ek olarak, İngiltere’nin şimdiye kadar Rusya ile bağlantılı 3 binden fazla kişi, kurum ve petrol tankerine yaptırım uyguladığı bildirildi. Açıklanan paket içindeki yaptırım uygulananlar arasında silah imalatı yapan 49 kuruluş ve kişi, 3 sivil nükleer enerji şirketi, sıvılaştırılmış doğal gaz alanında faaliyet gösteren Portovaya ve Vysotsk terminalleri dahil olmak üzere 6 tesis ve 9 Rus bankası da bulunuyor.