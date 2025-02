İngiltere’den Rusya’ya Yaptırım Uygulaması Başladı

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI ÜÇÜNCÜ YILINA GİRDİ

Modern dünyanın en büyük çatışmalarından biri olan Ukrayna-Rusya savaşı, üçüncü yılına adım attı. Bu savaş, iki ülke arasında büyük bir krize yol açmakla kalmayıp, dünya liderleri arasında da gerilim yarattı. ABD öncülüğünde Riyad’da Rus yetkililerle gerçekleştirilen barış müzakereleri, Avrupa liderlerinin ve Ukrayna’nın davet edilmemesi nedeniyle tepkilere neden oldu.

İNGİLTERE YAPTIRIM KARARI ALDI

Müzakere masasında yer almayan ve Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırılarına tepki gösteren İngiltere, Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar almayı karara bağladı. Alınan bu kararların detayları paylaşıldı.

YAPTIRIMLAR FİNANSAL KAYNAKLARA YÖNELDİ

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yeni yaptırımların Rusya’nın savaş ekonomisini destekleyen finansal kaynakları, Kremlin yanlısı oligarkları ve Rus ordusunun tedarik zincirlerini hedef aldığı açıklandı. Yaptırımların, Rusya’nın askeri gücünü zayıflatma ve Ukrayna’yı barışa en güçlü şekilde ulaştırma hedefinde olduğu belirtildi.

13 RUS KURULUŞUNA ETKİ

Açıklamada, yaptırımlar kapsamında 13 Rus kuruluşunun da hedef alındığı ifade edildi. Bu kuruluşlar arasında, Rus ordusuna malzeme sağlayan üçüncü ülkelerdeki şirketler, Kuzey Kore’den Rusya’ya asker gönderdiği iddia edilen yüksek rütbeli isimler ve Avrupa teknolojisini Rusya’ya aktardığı öne sürülen firmalar yer almaktadır. İngiltere ayrıca, Rusya’nın enerji gelirlerini hedef alarak, Rus petrolünü taşıyan 40 gemilik gölge filoyu yaptırım listesine ekledi ve böylece toplamda 133 Rus petrol tankerinin yaptırımlar kapsamına girdiğine dikkat çekildi.

KIRGIZİSTANLI BANKA DA YAPTIRIMLARDA

Kremlin’e yakın 14 oligark da yaptırım listesine alındı. Bu oligarklar arasında, 2,2 milyar sterlinlik servetiyle tanınan Rusya’nın en zengin iş insanlarından biri olan Roman Trotsenko da yer aldı. Ayrıca, yeni yetkilerin kullanılmasıyla, Rusya’nın savaş ekonomisini destekleyen yabancı finans kuruluşlarının yaptırımlar kapsamına alındığı kaydedildi. Bu kapsamda, Kırgızistan merkezli OJSC Keremet Bank’ın da yaptırım listesine dahil olduğu bildirildi.

EN BÜYÜK YAPTIRIM PAKETİ

İngiltere, Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceğini vurguladı. Açıklamada, alınan yaptırımların Rusya’nın savaş kapasitesini zayıflatma ve Avrupa’nın güvenliğini artırma amacı taşıdığı ifade edildi. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, “Son 3 yılın en büyük yaptırım paketiyle Ukrayna’ya olan bağlılığımızı vurguluyoruz” diyerek, kesilen her askeri tedarik hattının, bloke edilen her rublenin, Putin’in saldırganlığını açığa çıkaran her unsurun, adil ve kalıcı bir barışa doğru atılmış önemli adımlar olduğunu belirtti.

UKRAYNA’YA DESTEK DEVAM EDECEK

Kalıcı barışın güçle elde edileceğini vurgulayan Lammy, “Ukrayna’yı mümkün olan en güçlü konuma getirmeye odaklandık. Dünya, Putin’in tam ölçekli işgalinin dördüncü yılına girdiği bu zor dönemde, Ukrayna’ya sırtımızı dönemeyiz ve dönmeyeceğiz” ifadesini kullandı.