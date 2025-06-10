İngiltere’den The Guardian, Paragon’la Sözleşmeyi Sonlandırdı

İTALYA’DA CASUS YAZILIM TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Ocak ayı sonunda, İsrailli şirket Paragon Solutions tarafından geliştirilen ‘Graphite’ adlı casus yazılımın, İtalya dahil birçok ülkede gazeteciler ve aktivistlerin dinlenmesinde kullanıldığına dair tartışmalar devam ediyor. İtalyan parlamentosuna bağlı Güvenlik Komitesi’nin (COPASIR) bugün açıkladığı rapora göre, İtalyan hükümeti ile Paragon Solutions arasında imzalanan sözleşme feshedildi. Raporda, Meta şirketinin, İtalya’dan bazı kişileri ‘Graphite’ yazılımı ile hedef alındıkları konusunda uyarılar yapmasının ardından tepkilerin yükseldiği ve bu nedenle İtalyan istihbarat kurumları AISE ve AISI’nin 14 Şubat’ta sözleşmeyi askıya aldığı bilgisi verildi. Ayrıca, “Komitenin, istihbarat kurumlarında gerçekleştirdiği denetimler sırasında, askıya alma kararının ardından Paragon ile yapılan sözleşmenin feshedilmesine karar verildiği” belirtildi.

Raporun oldukça çarpıcı bir diğer ayrıntısı, ‘Mediterranea Saving Humans’ isimli STK’nın kurucusu Luca Casarini ile İtalya merkezli Refugees in Libya adlı STK’nın başkanı David Yambio’nun yasal yollarla izlendiği ifadesiydi. COPASIR raporunda, Meta’dan uyarı alan kişilerden biri olan ünlü İtalyan gazeteci Francesco Cancellato, kendisinin İtalyan gizli servisleri tarafından Graphite yazılımı ile dinlenilmediğini dile getirdi. Cancellato’nun başında olduğu Fanpage sitesinin haberinde ise Paragon Solutions, sistemlerinin Cancellato’ya karşı İtalyan yasaları ve sözleşme hükümleri ihlal edilerek kullanılıp kullanılmadığını belirlemenin yolunu İtalyan makamlarına sunduğunu belirtti.

İTALYAN STK’LARININ HEDEFİ

Paragon’un beyanatı üzerine, İtalyan istihbaratının çatı kuruluşu DIS ile COPASIR’den tepki geldi. DIS, Paragon’un güvenlik sunucularına kendi yazılımını kurma önerisini “kabul edilemez” olarak nitelendirirken, COPASIR Paragon’un açıklamasını “şaşkınlıkla” karşıladığını ifade etti. Cancellato, Fanpage’deki haberi duyurduktan sonra, “Taraflardan birinin bu hikayede yalan söylediğini kaydetti. Muhalefet partileri ise konunun parlamentoda açıkça tartışılması çağrısını yaptı. Hükümetten henüz bir açıklama gelmedi.

WHATSAPP’TAN UYARI GELDİ

Meta’ya ait olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, ocak sonu itibarıyla yaklaşık 90 gazeteci ve sivil toplum üyesinin ‘Paragon Solutions’ adlı İsrail merkezli şirketin ‘Graphite’ adlı casus yazılımıyla hedef alınmış olabileceğine dair bir uyarı gönderdi. İtalya’da Başbakan Giorgia Meloni’nin partisi olan Kardeşlerin gençlik kollarındaki bazı faşizm yanlılarının, Fanpage haber sitesinin haberiyle Haziran 2024’te ortaya çıktığı bildirildi. Cancellato, 31 Ocak’ta WhatsApp’tan gelen uyarı mesajı ile siber saldırıya uğradığını öğrendiğini duyurdu. 5 Şubat’ta ise İtalya Başbakanlığı, İtalya’dan 7 kullanıcının bu uygulamanın hedefi olduğunu ve Ulusal Siber Güvenlik Ajansı’nın harekete geçirildiğini belirtti. Cancellato dışında, Akdeniz’i geçmeye çalışan göçmenleri kurtarma faaliyetlerinde bulunan ‘Mediterranea Saving Humans’ın kurucusu Luca Casarini de benzer bir duruma maruz kaldığını belirtti. Casarini, kendisini izleme emrini kimin verdiğinin belirlenmesi için 10 Şubat’ta suç duyurusunda bulundu. Başbakanlık ise hükümetin İtalya’daki bazı kişileri bu casus yazılım aracılığıyla dinlediği iddialarını reddetti ve Belçika, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Avusturya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Çekya, Danimarka, Almanya, Hollanda, Portekiz, İspanya ve İsveç’ten de mağdur kullanıcıların bulunduğunu açıkladı. İngiltere’den The Guardian gazetesi, 6 Şubat’ta Paragon Solutions’ın İtalya ile olan sözleşmesini sonlandırdığını belirtmesine rağmen, İtalyan hükümeti, 12 Şubat’ta bu iddiaları yalanladı.