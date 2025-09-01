İngiltere Dışişleri Bakanı Açıklama Yaptı

İSRAİL’İN ABLUKASI DEVAM EDİYOR

İsrail, bir yılı aşkın süredir Gazze Şeridi’ni hedef alıyor. Bölgedeki sıkı ablukası ise geniş tepkilere yol açıyor. Bu bağlamda, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İngiltere Parlamentosu’nda düzenlenen oturumda Orta Doğu’daki duruma dair değerlendirmelerde bulundu.

GIDA KAYNAKLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Bakan Lammy, İsrail’in saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze’de yaşanan kıtlığa dikkat çekti. Ölüm sayısının artmaması için büyük çaplı insani yardım müdahalesine gereksinim olduğunu belirtti. Lammy, “Bu, 21. yüzyılda insan eliyle yaratılmış bir kıtlık ve İsrail hükümetinin yetersiz şekilde yardıma izin vermeyi reddetmesi beni öfkelendiriyor.” diye belirtti. Ayrıca, sivil toplum kuruluşları, insani yardım görevlileri ve sağlık çalışanlarının Gazze’de faaliyet göstermesine izin verilmesi gerektiğini vurguladı. Lammy, İsrail’in sınırdaki yardım stoklarının Gazze’ye girmesine izin vermesi gerektiğini de ifade etti.

KITAĞIN SONUÇLARI AĞIR OLABİLİR

Bakan Lammy, Gazze’deki kıtlığın gerekli önlemler alınmadığı takdirde “sarmal hal alabileceği” konusunda uyarıda bulunarak, 1 Temmuz’dan bu yana 119’u çocuk olmak üzere 300’den fazla kişinin yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Lammy, ülkesinin Gazze’ye yardım ve tıbbi bakım için 15 milyon sterlin ek fon sağlayacağını aktararak, Gazze’den daha fazla yaralı ve ağır hasta çocuğun tedavi için İngiltere’ye getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. İlk hastaların önümüzdeki haftalarda gelmesinin beklendiğini fakat bunun “tamamen İsrail’in izinlerine bağlı olduğu” bilgisini verdi. Lammy, mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesi için İsrail hükümetine baskı yaptığını da ifade etti. Ayrıca, Gazze’de ateşkes konusunda ilerleme sağlanmadığı takdirde, İngiltere’nin bu ay gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin devletini tanımak için harekete geçeceğini dile getirdi.

İRAN’IN DURUMU DEĞERLENDİRİLDİ

Konuşmasında, İngiltere, Fransa ve Almanya’dan oluşan E3 ülkelerinin, İran’a BM yaptırımlarını geri getirecek mekanizmanın işletilmesi için BM Güvenlik Konseyi’ne başvurusunu da değerlendiren Bakan Lammy, “İran’ın yasal yükümlülüklere uymamasından ve diplomasi yolunu seçmemesinden üzüntü duyuyorum. Dolayısıyla harekete geçmekten başka seçeneğimiz yok.” dedi. İngiliz Bakan, bu durumun “diplomasinin sonu olmadığını” ve İran’ın gerekli tüm koşulları yerine getirmek için hala zamanı olduğunu vurguladı.