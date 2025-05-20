İngiltere, Gazze Ablukası Nedeniyle Ticaret Girişimlerini Askıya Aldı

İNGİLTERE, İSRAİL TİCARET GÖRÜŞMELERİNİ ASKIYA ALDI

İngiltere, Gazze’deki abluka nedeniyle İsrail ile olan ticaret görüşmelerini askıya aldığını açıkladı. Dışişleri Bakanı David Lammy, Parlamento’da yaptığı konuşmada, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü yoğun saldırılara dikkat çekerek, “Giderek kötüleşen bu duruma seyirci kalamayız. Bu durum, (İsrail ile) ikili ilişkimizin temeli olan ilkelere aykırı ve İngiliz halkının değerlerine hakarettir. Bu nedenle, bugün İsrail hükümetiyle yürütülmekte olan yeni bir serbest ticaret anlaşmasına ilişkin müzakerelerimiz askıya aldığımızı açıklıyorum. Netanyahu hükümetinin eylemleri bunu gerekli kıldı” ifadesini kullandı.

DAHA İLERİ ADIMLAR ATILACAK

Bakan Lammy, İsrail büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını belirterek, bu kararın iletileceğini kaydetti. Lammy, “İsrail halkına şunu söylemek istiyorum. Biz, ben, sizlerle ortak değerlere dayalı güçlü bir dostluk istiyoruz. Halklarımız ve toplumlarımız arasında gelişen bağlar istiyoruz. Güvenliğinize ve geleceğinize, İran’dan gelen çok gerçek tehdide, terörizmin belasından ve antisemitizmin kötülüklerinden korunmanıza yönelik kararlılığımızdan asla vazgeçmedik. Ancak Gazze’de savaşın yürütülme biçimi, hükümetinizle ilişkimize zarar veriyor. İsrail bu askeri saldırıyı, tehdit ettiği şekilde sürdürür ve insani yardımların engelsiz olarak sağlanmasını garanti altına almazsa, buna karşılık daha ileri adımlar atacağız” dedi.

ORTAK AÇIKLAMA YAPILDI

Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada liderleri tarafından yayınlanan ortak açıklamada, İsrail hükümetine askeri operasyonu derhal durdurması ve insani yardımların bölgeye girişine izin vermesi çağrısı yapıldı. Ayrıca, aksi takdirde “somut ek adımlar atılacağı” uyarısı yapıldı. Üç lider, İsrail’in sınırlı miktarda yardım girişine izin verme kararını “tamamen yetersiz” olarak nitelendirdi. Ülkenin Gazze’deki sivil halka yardım etmemesinin “kabul edilemez” olduğunu vurguladı ve “Uluslararası İnsancıl Hukukun ihlali” riski taşıdığını belirtti.

NETANYAHU’DAN GÜÇLÜ AÇIKLAMALAR

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise uluslararası toplumdan gelen yoğun eleştirilere rağmen, Gazze Şeridi’nin tamamının İsrail kontrolüne alınacağını duyurdu. Yayınladığı video mesajda Netanyahu, “Çatışmalar şiddetli ancak ilerleme kaydediyoruz” diyerek, Hamas’ın elinde tuttuğu 58 rehinenin serbest bırakılması ve örgütün tamamen yok edilmesinin bu zaferin temel unsurları olduğunun altını çizdi. Netanyahu’nun açıklamaları, uluslararası baskılar sonucu Mart ayında uygulamaya konulan yardım ablukasının kısmen kaldırılmasının hemen ardından geldi.