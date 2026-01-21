İngiltere Grönland Konusundaki Duruşunda Kararlı

İNGİLTERE BAŞBAKANI STARMER’DAN TRUMP’A CEVAP

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland konusunda Danimarka tarafında yer aldığına dair tutumuyla kendisi ve İngiltere üzerinde baskı kurma çabalarına dair açıklamalarda bulundu. Starmer, İngiltere Parlamentosu’nda gerçekleştirilen haftalık “Başbakana Sorular” oturumunda, milletvekillerinin gündeme dair sorularını yanıtladı.

MUHALEFETTEN TRUMP GÜNDEMI

Muhafazakar Parti’nin lideri Kemi Badenoch, ABD Başkanı Trump’ın Hint Okyanusu’ndaki İngiliz üssü olan Diego Garcia’nın yer aldığı Chagos Adaları’nın Mauritius’a devredileceği yönündeki kararına dikkat çekerek, İngiltere’yi “aptal” ve “zayıf” olarak nitelendirdi. Badenoch, hükümetin Grönland konusundaki Danimarka destekli tutumunu da onaylayarak, “Trump’la görüştüğünüzde bu durumu kabul etti mi?” sorusunu yöneltti. Starmer ise Arktik güvenliği için uluslararası ortaklarla birlikte çalışmalarını sürdürdüklerini ve Grönland üzerindeki tutumunu Trump’a net bir biçimde ilettiğini ifade etti.

GERİ ADIM ATMAK YOK

Starmer, müttefiklere baskı oluşturmak için gümrük vergisi uygulamasının yanlış olduğunu yineleyerek, “Duruşumdan asla geri adım atmayacağım. İngiltere, Grönland’ın geleceği ve gümrük vergisi tehditleri konusundaki ilkelerinden asla taviz vermez.” dedi. Badenoch’un Chagos Adaları’yla ilgili sorusuna da yanıt veren Starmer, “Başkan Trump’ın Chagos ile ilgili önceki sözleri ile dünkü açıklaması arasında bir farklılık var. Bu yeni açıklaması, baskı kurma maksadı taşıyor.” şeklinde konuştu.

İNGİLTERE-ABD İLİŞKİLERİ

Starmer, Trump’ın kendisinden bu duruşundan geri adım atmasını talep ettiğini ancak kendisinin bu isteği kabul etmeyeceğini vurgulayarak, Trump’ın dünyayı ikiye bölen bir konuyu gündeme getirdiğini belirtti. İngiltere ile ABD arasındaki ilişkilerin, özellikle güvenlik, savunma, nükleer kapasite ve ticaret alanlarında kritik öneme sahip olduğunu ifade eden Starmer, “Ancak bu, ABD’nin her hareketini onayladığımız anlamına gelmez. Grönland ve gümrük vergisi konusundaki tutumumuzu net bir şekilde ortaya koyduk.” açıklamasında bulundu.

TİCARET SAVAŞI BAŞLATMAYACAK

Starmer, ulusal çıkarları koruma adına bir ticaret savaşına girmeyeceğini ve şu aşamada ABD’ye yanıt vermekten kaçınacağını yineleyerek, 16 yaş altı gençlere yönelik sosyal medya yasakları hakkındaki soruya da yanıt verdi. Starmer, dünya çapındaki uygulamaları izlediklerini ve bu yaz kesin bir karar alacaklarını duyurdu.